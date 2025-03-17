Официальное евро после выходных существенно подорожало

НБУ установил курс евро и доллара на новых отметках. Если доллар опустился, то евро выросло аж на более чем 20 копеек. На завтра, 18 марта, ожидается, что обе валюты потеряют цену.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 14 марта. Официальный курс евро взамен составляет 45,22 гривны. То есть цена выросла на 22 копейки.

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По состоянию на 18 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 45,16 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 марта курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,27 гривны , продажа – по 41,82 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,57 гривны , продажа – по 41,54 гривны ,

, продажа – , по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 41,06 гривны, продажа – по 41,68 гривны.

Прогноз курса валют

Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что не стоит ожидать существенных изменений по курсу на эту неделю.

Поэтому, на наличном рынке и на межбанке будут такие цены на валюты:

доллар – 41,40 – 42 гривны,

евро – на уровне 44,50 – 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Во-первых, на рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", что делает невозможным резкие курсовые "скачки". Во-вторых, принятые монетарные меры по поддержанию прочности гривны и подавление роста цен скажутся на курсовых колебаниях.

Лесовой отмечает, что влияние на рынок будет также и от сезонного фактора повышенного предложения и минимальной разницы между курсами межбанка и наличного рынка.