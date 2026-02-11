Как евроинтеграция изменит жизнь клиентов украинских банков

Украина активно внедряет евроинтеграцию, в частности в финансовую сферу. Обновления будут касаться переводов средств и времени на их осуществление. Однако изменение видов контроля за клиентами для кого-то может стать неприятным сюрпризом.

Что изменится для банков и их клиентов?

О том, что изменит евроинтеграция в украинской банковской системе, рассказал 24 Каналу Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА.

Так, Украина присоединяется к SEPA (Single Euro Payments Area – единой зоне платежей в евро). Это часть евроинтеграционного процесса, что повлияет и на банки, и на клиентов.

Цель такого решения – обеспечить стандартизированные платежи в евро между Украиной и странами SEPA. Другими словами речь идет о баланс между украинской банковской сферой и требованиями Европейского платежного совета.

Прогнозируется, что последствия присоединения будут комплексными. Среди них:

международных переводов в евро. Особенно для банков, которые не имеют связи с международными финансовыми учреждениями. Существенное сокращение времени на проведение платежей. Сейчас платежи длятся один-два дня, после изменений ожидается, что продолжительность перевода средств составит несколько часов. В единичных случаях речь идет о мгновенных переводах.

Скорость и стандартизированность платежей является важным аргументом для европейских контрагентов украинских компаний. Деньги по контрактам будут поступать быстрее, что повышает доверие к украинскому бизнесу как к партнеру в рамках общего финансового пространства,

– отметил Мамедов.

Для чего создадут реестр банковских счетов?

Законопроект о евроинтеграции предусматривает создание индивидуальных сейфов физических лиц и единого реестра банковских счетов.

Сама идея реестра не является уникальной или "карательной". Фактически речь идет о приведении системы учета счетов к европейским стандартам,

– объясняет Сергей Мамедов.

Поэтому, теперь финансовые органы и банки будут иметь доступ к некоторой информации клиентов. Однако, как говорит эксперт, ранее счета граждан тоже находились в правовом поле, то есть за ними "присматривали".

Подобные реестры работают во многих странах ЕС. Они не нарушают приватность, они дают четкую структуру данных для компетентных органов, но не открывают доступ к деталям счета для третьих лиц,

– добавляет Мамедов.

Относительно индивидуальных сейфов – здесь не о контроле, а об упорядочении. Там будет важна персональная информация. Например, кто является клиентом, в каком именно банке имеет сейф. В то же время никаких данных о содержимом сейфа или ключи доступа к нему – не будет.

Что изменят в процессе мониторинга?

По обновленным правилам финмониторинг предлагают осуществлять через:

централизации данных;

стандартизацию форматов отчетности;

совместимость с европейскими системами.

В то же время отмечается, что речь идет не о тотальном или жестком надзоре, а лишь о том, что алгоритмы проверки становятся "умнее".

Банк не смотрит на каждый платеж под микроскопом, а реагирует только тогда, когда операция действительно выбивается из нормального финансового поведения клиента. Для законопослушных граждан и бизнеса это означает скорее повышение прозрачности и защищенности финансовой системы, чем дополнительные риски,

– говорит Мамедов.

Также он отметил, что такие изменения помогут уменьшить количество блокировок счетов.

Какова стратегия развития финансового сектора Украины?

Нацбанк обновил стратегию развития финансовой среды Украины. Изменения пришлось принять в результате войны и ее влияния. Ведь нестабильная ситуация в стране соответственно влияет на финансы.

Обновление Стратегии позволит нам не только адаптироваться к текущим вызовам, но и развивать фундамент для устойчивого экономического роста, привлечения частных инвестиций и евроинтеграции,

– говорит Андрей Пышный, председатель НБУ.

Также он отметил, что до 2027 года Банк намерен достичь 100% уровня эквивалентности по нормам ЕС.

Что известно о сотрудничестве Украины и ЕС?

ЕС является одним из крупнейших партнеров Украины, что поддерживает нас в период войны, в частности речь идет о прямой помощи, финансирования и вооружения, а также санкций против России.

Так, Еврокомиссия применяет 20-й пакет санкций против России. Он будет касаться энергетики, финансов и торговли страны-агрессора.

В частности, осенью прошла встреча украинской стороны с представителями Еврокомиссии по аграрной политики в Украине по стандартам ЕС.