Новые санкции против России: Еврокомиссия презентовала 21-й пакет санкций

Во вторник, 9 июня, Европейская комиссия представила новый, 21-й пакет санкций Европейского Союза против России. Далее пакет обсудят и утвердят государства-члены в Совете ЕС.

Что известно о новых санкциях против России

Новые ограничения 9 числа презентовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Наши санкции работают. Они ослабляют экономические основы военных усилий России. Сегодня мы усиливаем давление. Вводим 21-й пакет санкций. Он охватывает: энергетику, банки и криптовалюты, торговлю, в частности рыболовную отрасль, визовые ограничения для российских военнослужащих.

Как напомнила фон дер Ляйен, война на Ближнем Востоке, что спровоцировала перебои в глобальных цепях поставок энергоносителей, ослабила давление на Россию. Поэтому целью санкций является, в частности, обеспечение сдерживания доходов России от продажи нефти.

Наш лимит цен на нефть имеет встроенный механизм корректировки, позволяющий следовать за рынком. Он не был создан для рыночных потрясений, таких как те, что повлекло закрытие Ормузского пролива,

– отметила президент ЕК.

В связи с этим, Еврокомиссия предлагает просто приостановить корректировки до января 2027 года.

Также Евросоюз может ввести санкции против еще 30 судов (в дополнение к тем 632, которые уже подпадают под ограничения). Впервые Европа нацелена на суда, которые помогают теневому флоту.

Еврокомиссия предлагает ограничить продажу танкеров для перевозки СПГ в Россию. Так же, как это уже сделали это в отношении нефтяных танкеров.

По словам фон дер Ляйен, ЕС расширяет запрет на транзакции на 31 российский банк и на 20 банков, криптовалютних компаний или платформ, а также нефтетрейдеров в третьих странах, которые предоставляли услуги российским юридическим и физическим лицам, находящихся под санкциями, или обходили ограничительные меры ЕС.

Впервые мы введем возможность полного запрета для третьих стран на предоставление услуг по криптоактивам,

– отметили руководительница Еврокомиссии.

К тому же ЕС вводит новые ограничения на экспорт товаров и технологий, используемых российской военной промышленностью, в частности на больше металлов и сплавов, используемых в аэрокосмическом и оборонном секторах.

Относительно дронов: предлагаются новые запреты на экспорт наземного оборудования, систем радиоэлектронного подавления и пусковых систем.

Важно! ЕС предлагает новые запреты на импорт ряда товаров на сумму 60 миллионов евро.

Более того, Евросоюз впервые вводит санкции против рыболовецкой отрасли.

Еще один важный факт: ЕС согласует торговые ограничения в отношении Беларуси.

Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто служил в Вооруженных силах России с начала войны,

– рассказала о еще одном пункте в списке фон дер Ляйен.

Обратите внимание! Это означает, что Европа остается недоступной для всех, кто был участником вторжения в Украину.

Что еще известно о санкциях

Напомним, что Кайя Каллас ранее заявила, что западные санкции имеют большое влияние на России. Она сообщила, что ограничения уже стоили Кремлю от 1,2 до 1,5 триллиона долларов США.

А 21-й пакет санкций против России должны утвердить до 15 июля. Дело в том, что Европа таким образом стремится не допустить резкого роста ценового потолка на российскую нефть. То есть Евросоюз не может допустить того, чтобы Москва снова получала сверхдоходы от продажи нефти.