Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в 5 стран ЕС

Европейская комиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских агропродуктов в 5 государств ЕС. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Кроме того, исполнительный орган ЕС подтвердил оказание финансовой поддержки европейским фермерам. Решение по этому поводу примут позже.

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Еврокомиссия запретила импорт ряда украинских продуктов в 5 стран ЕС

Запрет на импорт касается четырех украинских сельскохозяйственных продуктов:

пшеницы,

кукурузы,

рапса,

семян подсолнечника.

Он направлен на устранение логистических проблем, связанных с этими товарами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года. В этот период товары могут быть импортированы в другие государства ЕС. Следует отметить, что транзит украинской продукции через территорию вышеупомянутых 5 стран может осуществляться.

Болгария, Венгрия, Польша и Словакия также пообещали отменить свои односторонние меры по украинской агропродукции. Кроме этого, Еврокомиссия планирует принять меры по облегчению транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие государства-члены ЕС и третьи страны.

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Польша отменила односторонний запрет на импорт из Украины

После компромиссного решения Европейской комиссии министерство развития и технологий Польши отменило собственное постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины. Соответствующее постановление опубликовали в официальном вестнике польского правительства.

Распоряжение министра развития и технологий от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины отменить,

– говорится в тексте документа.

Постановление вступает в силу дня опубликования, то есть со 2 мая.