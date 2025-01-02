Европа подготовилась к прекращению поставок российского газа через Украину

Экспорт российского газа, проходящего через Украину, прекратился на Новый год. Таким образом знаменовался конец эпохи десятилетий доминирования Москвы на энергетических рынках Европы.

Окончание эры российского газа

Так газ продолжал поставляться, несмотря на почти три года войны, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Однако российская газовая компания "Газпром" заявила, что поставки были прекращены в 05:00 по Гринвичу. Это произошло после того, как Украина отказалась продлить транзитное соглашение.

Ожидаемое прекращение не повлияет на цены для потребителей в Европейском Союзе - в отличие от 2022 года, когда снижение поставок из России привело к рекордному росту цен, усиление кризиса стоимости жизни и снижение конкурентоспособности блока

- отмечает издание.

Последние европейские покупатели российского газа через Украину, такие как Словакия и Австрия, договорились об альтернативных поставках. В частности Венгрия продолжит получать российский газ через газопровод "Турецкий поток" по дну Черного моря.

В то же время Приднестровье, сепаратистский пророссийский регион соседней с Украиной Молдовы, который также зависит от транзитных потоков, 1 числа потерял подачу отопления и горячей воды для домохозяйств.

Местная энергетическая компания Tirasteploenergo призвала жителей:

одеваться теплее;

завешивать окна и балконные двери одеялами или плотными шторами;

использовать электрообогреватели.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что прекращение транзита газа через Украину в Европу является "одним из самых больших поражений Москвы". В то же время он призвал США поставлять больше газа в Европу.

Чем больше газа будет на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее мы преодолеем последние негативные последствия энергетической зависимости Европы от России,

- написал украинский президент.

Европейская комиссия заявила, что ЕС подготовился к прекращению поставок.

Представитель комиссии сказал, что Европейская газовая инфраструктура является достаточно гибкой, чтобы обеспечить газ не российского происхождения. В частности с 2022 года она была усилена значительными новыми мощностями по импорту СПГ (сжиженного природного газа).

Россия и бывший Советский Союз в течение полувека строили значительную долю европейского газового рынка, которая в свой пик составляла около 35%. Но ЕС сократил свою зависимость от российской энергии с начала войны в Украине, покупая больше трубопроводного газа из Норвегии и СПГ из Катара и США

- пишет Reuters.

Последствия прекращения поставок

В материале говорится о том, что Украина потеряет до 1 миллиарда долларов в год из-за транзитных сборов из России. Для частичной компенсации этого влияния, с 1 января она вчетверо увеличит тарифы на передачу газа для внутренних потребителей, что может стоить промышленности страны более 1,6 миллиарда гривен (38,2 миллиона долларов) в год.

В то же время "Газпром" потеряет около 5 миллиардов долларов из-за продажи газа. Компания прекратила поставки австрийской OMV в середине ноября 2024 года из-за контрактного спора, но в последние недели российский газ поступал в Австрию через Словакию со скоростью около 200 гигаватт-часов в день. На 1 января ожидалось, что из Словакии в Австрию будет поступать только около 7 гигаватт-часов в день, заявил австрийский энергетический регулятор E-Control.

Основной покупатель газа в Словакии, компания SPP, заявила, что будет поставлять своим клиентам газ преимущественно через трубопроводы из Германии и Венгрии. Однако с дополнительными затратами на транзит.

Заметьте! В 2023 году Россия поставила около 15 миллиардов кубометров газа через Украину, по сравнению с 65 миллиардами кубометров, когда начинался последний пятилетний контракт в 2020 году.