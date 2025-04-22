Туризм снижается: европейцы начали массово отменять поездки в США

Европейцы массово отменяют туристические визиты в Соединенные Штаты. Причиной тому является политика Дональда Трампа.

Европейцы отламываются от поездок в США

Количество посетителей из Западной Европы, которые остались хотя бы на одну ночь в США, сократилось на 17% по сравнению с прошлым годом, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Об этом свидетельствуют данные Администрации международной торговли (ITA). А поездки из некоторых стран (включая Ирландию, Норвегию и Германию) сократились более чем на 20%, как показал анализ данных ITA, проведенный FT.

Вообще общее количество посетителей-иностранцев уменьшилось на 12%. Это является самым большим падением с марта 2021 года, когда туристический сектор страдал от ограничений, вызванных пандемией.

Обратите внимание! Туризм обеспечивает 2,5% ВВП Соединенных Штатов.