27 марта, 17:01
Впервые за более чем полвека ЕС пересмотрит таможенные правила

Анастасия Безейко
Основні тези
  • ЕС пересмотрит таможенные правила, чтобы справиться с новыми геополитическими реалиями и ростом объемов торговли.
  • Изменения включают создание единого центра данных, упрощение процедур для надежных торговцев и введение нового сбора.

В четверг, 26 марта, Совет ЕС и Европарламент договорились пересмотреть таможенную систему. Изменения призваны предоставить более современный инструментарий для контроля товаров, сбора пошлин и обработки данных.

Как изменят таможенные правила ЕС?

Эта реформа станет крупнейшей с момента создания Таможенного союза в 1968 году. Детали сообщили на официальной странице Совета ЕС.

Смотрите также Кабмин ускорил прохождение таможни во время военного положения

Речь идет о реакции на рост объемов торговли, особенно в сфере электронной коммерции, увеличение количества стандартов ЕС, соблюдение которых необходимо проверять на границе, а также сложные геополитические реалии.

Новый Таможенный кодекс позволит нам решать многочисленные вызовы, обусловленные новыми геополитическими реалиями, гарантируя при этом экономическую безопасность,
– заявил министр финансов Кипра Макис Керавнос, который председательствует в Совете ЕС.

Поэтому новая система позволит осуществлять надежный контроль, но без чрезмерной нагрузки на органы власти и торговцев. Законодатели договорились о таких ключевых изменениях:

  • создание современного единого центра таможенных данных ЕС – центральной платформы для взаимодействия импортеров и экспортеров с таможенными органами;
  • введение расширенных упрощений таможенных процедур для самых надежных торговцев, что позволит им сэкономить время и средства;
  • введение нового общеевропейского сбора за обработку товаров, содержащихся в небольших ввозимых в ЕС посылках;
  • создание нового децентрализованного агентства по таможенным вопросам, которое будет контролировать работу таможенного хаба ЕС, поддерживая деятельность национальных таможенных органов.

Сейчас работа над доработкой технических аспектов продолжается. Новое таможенное законодательство вступит в силу через 12 месяцев после публикации в официальном вестнике ЕС.

К слову, как один из крупнейших торговых блоков мира, европейский таможенный союз обеспечивает торговлю на сумму более 4,3 триллиона евро, что составляет около 14% мирового товарооборота.

Интересно! Например, в 2024 году собрано почти 27 миллиардов евро таможенных сборов, а также обработано импорт, экспорт и транзит более 1 370 миллионов единиц товаров. Однако таможенные органы ЕС обнаружили 64 тысячи случаев с товарами, представляющих риск для здоровья потребителей, и задержали 112 миллионов подделок.

Как ЕС противостоит политике Трампа?

  • Прежде всего ЕС пытается сохранить льготные условия для своих товаров в США, поскольку новые тарифы Трампа могут повысить до 15%. Напомним, американский президент ввел 10% пошлины после отмены предыдущих решением Верховного Суда.

  • В то же время европейцы пытаются "возродить мировой порядок, основанный на правилах". Для этого готовят соглашение о свободной торговле с Австралией, о чем ранее уже договорились с Индией.