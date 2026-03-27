Впервые за более чем полвека ЕС пересмотрит таможенные правила

В четверг, 26 марта, Совет ЕС и Европарламент договорились пересмотреть таможенную систему. Изменения призваны предоставить более современный инструментарий для контроля товаров, сбора пошлин и обработки данных.

Как изменят таможенные правила ЕС?

Эта реформа станет крупнейшей с момента создания Таможенного союза в 1968 году. Детали сообщили на официальной странице Совета ЕС.

Речь идет о реакции на рост объемов торговли, особенно в сфере электронной коммерции, увеличение количества стандартов ЕС, соблюдение которых необходимо проверять на границе, а также сложные геополитические реалии.

Новый Таможенный кодекс позволит нам решать многочисленные вызовы, обусловленные новыми геополитическими реалиями, гарантируя при этом экономическую безопасность,

– заявил министр финансов Кипра Макис Керавнос, который председательствует в Совете ЕС.

Поэтому новая система позволит осуществлять надежный контроль, но без чрезмерной нагрузки на органы власти и торговцев. Законодатели договорились о таких ключевых изменениях:

создание современного единого центра таможенных данных ЕС – центральной платформы для взаимодействия импортеров и экспортеров с таможенными органами;

введение расширенных упрощений таможенных процедур для самых надежных торговцев, что позволит им сэкономить время и средства;

введение нового общеевропейского сбора за обработку товаров, содержащихся в небольших ввозимых в ЕС посылках;

за обработку товаров, содержащихся в небольших ввозимых в ЕС посылках; создание нового децентрализованного агентства по таможенным вопросам, которое будет контролировать работу таможенного хаба ЕС, поддерживая деятельность национальных таможенных органов.

Сейчас работа над доработкой технических аспектов продолжается. Новое таможенное законодательство вступит в силу через 12 месяцев после публикации в официальном вестнике ЕС.

К слову, как один из крупнейших торговых блоков мира, европейский таможенный союз обеспечивает торговлю на сумму более 4,3 триллиона евро, что составляет около 14% мирового товарооборота.

Интересно! Например, в 2024 году собрано почти 27 миллиардов евро таможенных сборов, а также обработано импорт, экспорт и транзит более 1 370 миллионов единиц товаров. Однако таможенные органы ЕС обнаружили 64 тысячи случаев с товарами, представляющих риск для здоровья потребителей, и задержали 112 миллионов подделок.

