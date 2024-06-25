Как новые европейские облигации помогут Украине

Европейская комиссия планирует выпуск новых облигаций. Частично эти деньги будут потрачены на помощь для Украины.

Какими будут эти облигации

Указанные облигации должны быть на сумму 65 миллиардов евро. Их выпуск запланирован на вторую половину этого года.

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Средства от этих облигаций будут использованы для финансирования выплат в рамках различных проектов в частности, NextGenerationEU. На Украину часть этих денег должна быть потрачена, в соответствии с программой Ukraine Facility.

Что будет с облигациями ЕС

Благодаря выпуску предыдущих облигаций на 75 миллиардов евро, ЕС выделил для Украины 6 миллиардов евро на нынешний год.

Если планы на второе полугодие будут реализованы, общая сумма облигаций за нынешний год достигнет 140 миллиардов евро. Со временем, эти масштабы будут расти.

Согласно плану, в 2025 – 2026 годах общая сумма облигаций должна достигать уже 150 – 160 миллиардов евро в год. Благодаря этому, увеличится перечень политических программ, которые будут профинансированы.

В рамках Ukraine Facility Украина получит в долгосрочный кредит 50 миллиардов евро. Эти средства будут распределяться и предоставляться в определенных долях до 2027 года.