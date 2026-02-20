Украина получит европейское оборудование: Шмыгаль рассказал подробности

Украина сможет получить выведенное из эксплуатации европейское оборудование. Его оперативно доставят в страну.

Какую помощь получит Украина?

Это стало возможно благодаря договоренностям с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией, о чем рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Читайте также Австрия оказывает помощь для Украины: Киев получит миллионы евро и важное оборудование

Он рассказал, что оборудование будет перемещено и быстро смонтировано – речь идет о как минимум 6 выведенных из эксплуатации ТЭС и ТЭЦ. Таким образом украинцы смогут быстро восстановить работу ключевых станций, которые разрушены в результате российских атак.

В общем, кроме получения оборудования, результаты работы украинской делегации в рамках заседания Международного энергетического агентства следующие:

взносы в Фонд поддержки энергетики Украины в сумме более 250 миллионов;

договоренности с США по отдельной программе помощи через проект SPARK на сумму 276 миллионов долларов;

71 миллионов евро грантовой поддержки от Франции, а также подписание с ней Дорожной карты в сфере гражданской ядерной энергетики;

заключение меморандума с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.

Создаем новую архитектуру координации помощи – single energy pipeline, чтобы помощь поступала быстрее, номенклатура отвечала нашим потребностям и выросла эффективность ее использования,

– добавил Шмыгаль.

Обратите внимание! Также Украина вместе со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией начали Региональную платформу координации по вопросам энергетической устойчивости для стран северо-восточного фланга ЕС.

Ранее Денис Шмыгаль уже сообщал, что Украина ищет советские теплоэлектростанции и ТЭЦ в Восточной Европе. Дело в том, что закупки и изготовление оборудования длится от 4 до 6 месяцев. Поэтому в Украине решили создать резерв необходимого оборудования.

Поэтому Киев находился в поиске старых электроцентралей и электростанций советского типа. В частности украинские специалисты забирали оборудование целыми блоками.

Что известно о ТЭЦ в Украине?