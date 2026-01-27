Не только газ: в ЕС хотят запретить импорт всей российской энергетики

Европейская комиссия работает над новым запретом на импорт из России в страны Европейского Союза. Речь идет о ядерном топливе.

Что известно об импорте энергетики России в Евросоюз?

Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Читайте также ЕС готовит новые санкции против России: как Европа планирует "ударить" по Кремлю

Она отметила, что вопрос ядерной энергетики и ядерного топлива – сложный. Но Еврокомиссия готовит решение для членов Евросоюза.

Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится на стадии подготовки,

– сказала представительница Еврокомиссии.

Анни-Кайси Итконен добавила, что не может назвать сроки. Но надеется, что это можно представить во время.

Заметьте! Итконен напомнила, что в планах Еврокомиссии – это довести до конца реализацию политики RePowerEU. Целью политики является полный вывод с рынка Европейского Союза всей российской энергетики, в частности ядерной.

Напомним, что в понедельник, 26 января, страны Евросоюза окончательно утвердили запрет на импорт российского газа. Об этом писало Reuters.

Отказываться от поставок из России планируют в два этапа:

импорт российского сжиженного природного газа – до конца 2026 года;

поставки трубопроводного газа из России – до 30 сентября 2027 года.

Важно! Закон позволяет отсрочить срок до 1 ноября 2027 года, если возникнут проблемы с наполнением хранилищ перед отопительным сезоном.

Что еще следует знать об отказе от газа?