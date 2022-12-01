Утолил ситуацию, но что дальше: изменится ли позиция НБУ относительно фиксации курса

Фиксированный курс стал вынужденным решением, что взял под контроль ситуацию, возникшую в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Как долго Нацбанк будет придерживаться этой позиции, читайте в тексте.

Андрей Пышный, новый глава НБУ, рассказал, что фиксированный курс – это отход от рыночных принципов, однако, с другой стороны, – вынужденная вещь.

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Придется ли отказываться от фиксированного курса

Плавающий курс и инфляционное таргетирование – то, к чему НБУ тяжело шел. Это базовые вещи, которые глава НБУ поддерживает.

Но фиксированный курс позволил унять ситуацию, взять ее под контроль и обеспечить якорь для населения и бизнеса в условиях идеального шторма. Совместная позиция ключевого персонала НБУ – фиксированный курс еще должен играть свое время свою роль. И я ее поддерживаю,

– заметил Пышный.

Поэтому сейчас НБУ сейчас не видит оснований для перепривязки курса. Кроме того, возвращение к плаванию пока преждевременно. Однако это не означает, что текущая привязка – это навсегда. Рано или поздно вернется плавающий курс.

Курс в бюджете на 2023 год

что МВФ нет претензий относительно позиции НБУ по фиксации курса. Принципиальных разногласий нет.

По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращея, в течение почти 10 лет в проект бюджета закладывались более пессимистические показатели по курсу, чем было в реальности. Так что курс в следующем году может быть ниже 40 гривен.

Курс, заложенный в бюджете:

Среднегодовой курс – 42 гривен.

К концу 2023 года - 45,8 гривны.

По мнению экономиста Олега Гетмана, курс будет колебаться в ближайшие месяцы в обе стороны. На это повлияет и "зерновой коридор". А также панический фактор.

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Не стоит ожидать сейчас каких-то безумных скачков. Курс безналичный держится, как и держался на уровне 36,6 гривны,

– добавил Гетман.

Курс наличный, который является одной десятой частью безналичного, то есть почти ни на что не влияет, кроме как на определенные спекуляции и настроения населения будет колебаться от 39 до 41 постоянно.