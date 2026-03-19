Первый транш для Украины: когда поступит 90 миллиардов от ЕС

ЕС планирует предоставить Украине финансовую поддержку на 90 миллиардов евро. Сейчас удалось согласовать решение о предоставлении денег, а первый транш планируют реализовать до апреля.

Что известно о финансировании в 90 миллиардов для Украины?

О том, когда предоставят первый транш, говорится в сообщении РБК-Украина.

Начать выплачивать помощь из пакета на 90 миллиардов евро планируют в марте. Соответствующую информацию обнародовали также в заявлении по итогам разговора лидеров ЕС и президента Зеленского.

Европейский Совет надеется на осуществление первого транша в пользу Украины до начала апреля,

– отметили в заявлении.

В то же время Совет призвал объединиться с третьими странами, чтобы закрыть остаточный дефицит для бюджета Украины на 30 миллиардов евро.

Может ли ЕС не помочь Украине?

Ранее из-за обострения ситуации вокруг трубопровода "Дружба" Словакия и Венгрия заблокировали кредит. Из-за этого было больше всего рисков не получить финансовую помощь.

Однако после того, как Украина согласилась на восстановление и ремонт трубопровода, в ЕС предложили окончательно решить вопрос о финансировании до 20 марта.

По кредиту, очень важного и существенного кредита для Украины, то переговоры продолжаются, и мы надеемся и уверены, что вскоре увидим определенный прогресс в этих переговорах. Увидим, в идеале это должно было бы произойти до заседания Европейского Совета,

– отметила Паула Пиньо.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии также отметила, что в ЕС с радостью приняли уступку Украины.

Впоследствии стало известно, что в ЕС все же согласовали предоставление кредита для Украины. Об этом сообщили на Болгарском национальном радио со ссылкой на источники в Брюсселе.

Как ЕС удалось согласовать финансирование для Украины?