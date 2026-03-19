Первый транш для Украины: когда поступит 90 миллиардов от ЕС
19 марта, 17:05
Дарина Пшеничная
Основні тези
  • ЕС планирует предоставить Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи и первый транш вскоре.
  • После согласия на восстановление трубопровода "Дружба" ЕС планирует решить вопрос с деньгами в пользу Украины.

ЕС планирует предоставить Украине финансовую поддержку на 90 миллиардов евро. Сейчас удалось согласовать решение о предоставлении денег, а первый транш планируют реализовать до апреля.

Что известно о финансировании в 90 миллиардов для Украины?

О том, когда предоставят первый транш, говорится в сообщении РБК-Украина.

Начать выплачивать помощь из пакета на 90 миллиардов евро планируют в марте. Соответствующую информацию обнародовали также в заявлении по итогам разговора лидеров ЕС и президента Зеленского.

Европейский Совет надеется на осуществление первого транша в пользу Украины до начала апреля, 
– отметили в заявлении.

В то же время Совет призвал объединиться с третьими странами, чтобы закрыть остаточный дефицит для бюджета Украины на 30 миллиардов евро.

Может ли ЕС не помочь Украине?

Ранее из-за обострения ситуации вокруг трубопровода "Дружба" Словакия и Венгрия заблокировали кредит. Из-за этого было больше всего рисков не получить финансовую помощь.

Однако после того, как Украина согласилась на восстановление и ремонт трубопровода, в ЕС предложили окончательно решить вопрос о финансировании до 20 марта.

По кредиту, очень важного и существенного кредита для Украины, то переговоры продолжаются, и мы надеемся и уверены, что вскоре увидим определенный прогресс в этих переговорах. Увидим, в идеале это должно было бы произойти до заседания Европейского Совета, 
– отметила Паула Пиньо.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии также отметила, что в ЕС с радостью приняли уступку Украины.

Впоследствии стало известно, что в ЕС все же согласовали предоставление кредита для Украины. Об этом сообщили на Болгарском национальном радио со ссылкой на источники в Брюсселе.

Как ЕС удалось согласовать финансирование для Украины?

  • После ситуации с "Дружбой" страны ЕС разделились во мнениях. Хотя Орбан ранее имел влияние на ЕС, сейчас позиции относительно деятельности политика не очень позитивные. В частности один из дипломатов отметил, что премьер-министр Венгрии испытывает терпение других государств, однако это не продлится вечно.

  • В то же время во время общения с журналистами президент Зеленский назвал решение о блокировании финансовой поддержки нечестным. Также он добавил, что альтернативы для 90 миллиардов нет. Ведь это средства, которые должны направить на украинскую армию и усилить ее.