В Украине готовят дополнительное финансирование на горячее питание: Свириденко рассказала детали

Украинское правительство готовит решение о дополнительном финансировании из резервного фонда Государственного бюджета. Благодаря этому стремятся обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения.

На что готовят деньги в правительстве из-за ситуации в энергетике?

В частности это касается киевлян, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Читайте также "Второй Чернобыль" как оружие паники: какова истинная цель ударов России по подстанциям АЭС

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Чтобы люди имели возможность получить горячую пищу, ГСЧС разворачивает мобильные кухни. В Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 – в резерве и могут быть задействованы при необходимости. Готовим решение о дополнительном финансировании из резервного фонда Государственного бюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в частности в столице.

Свириденко рассказала, что несмотря на чрезвычайную ситуацию в энергетике, люди должны иметь поддержку, в частности в социальной сфере.

Например, МОЗ и ОВА обеспечивают бесперебойную и автономную работу больниц, все они имеют альтернативные источники питания, в частности генераторы. А государство дополнительно предоставляет резервы генераторов и горючего там, где это нужно больше всего. Также на контроле находится обеспечение лекарствами. Больницы и аптеки имеют необходимые запасы медикаментов, а контроль за ценами на лекарственные средства усилен.

К тому же из-за ситуации в энергетике часть учебных заведений работает дистанционно или временно приостановила обучение. В то же время МОН должно обеспечить контроль за соблюдением безусловного сохранения зарплаты педагогам на период "каникул". Для детей, которых родители не могут оставить дома, должны работать специальные классы. В Киеве уже открыто 284 таких класса.

Минсоцполитики и ОВА должны проверить, кто из маломобильных людей и одиноких пенсионеров нуждается в дополнительной помощи. Особый фокус - Киев.

Поручила провести дополнительную проверку всех социальных учреждений: центров для ВПЛ, детских домов семейного типа и учреждений постоянного проживания,

– отметила Юлия Свириденко.

Заметьте! Все они должны быть с электроэнергией, топливом для генераторов и горячим питанием.

Что известно о ситуации в Киеве?

В Киеве и Киевской области ситуация остается сложной. Об этом сообщили в Минэнерго.

Дополнительную нагрузку на украинскую энергосистему создают морозы.

Сейчас над восстановлением электроснабжения в столице работают 60 бригад, 12 которых привлечены из других регионов.

Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения,

– отметили в ведомстве.

Важно! Графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к ним состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Что еще следует знать о горячей еде и мобильных кухнях?