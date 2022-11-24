Рекордно быстро: Европарламент одобрил выделение 18 миллиардов евро для Украины

В кратчайшие сроки Европарламент принял решение о выделении Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро.

18 миллиардов евро поступят в Украину

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола на своей странице в твиттере. Решения приняли рекордно быстро.

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С рекордной скоростью Европарламент только что одобрил 18 миллиардов евро для того, чтобы Украина пережила войну и начала свое восстановление. Спустя 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет Кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся с места,

– сообщила Мецола.

Напомним, что ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 миллиардов евро для удовлетворения основных потребностей. Следовательно, ежемесячно Украина будет получать 1,5 миллиарда евро

Финансирование будет проходить регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению в краткосрочной перспективе, говорит президент Еврокомиссии.

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