1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования МВФ поступило в Украину: на что потратят

Финансирование Международного валютного фонда уже в Украине. Куда направят деньги, читайте в тексте.

Как распределят средства от Фонда

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале, 1,3 миллиарда долларов поступили в Украину.

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Все средства будут направлены на первоочередные нужды:

усиление обороноспособности,

выплату пенсий,

социальные программы и поддержка экономики.

Всего МВФ предоставилс начала полномасштабной войны. Кроме того, в ближайшее время совместно с Фондом начнется подготовка к новой специальной программе поддержки, которая заработает в следующем году.

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Еще не все: МВФ поддержал создание постоянного экономического форума для поддержки Украины

Создание экономического форума во время войны в Украине может ускорить предоставление Украине новой программы финансирования. Эта программа МВФ может стать рекордной.

Как рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время ежегодного собрания Фонда и Всемирного банка 13 октября, новая площадка будет обеспечивать как финансовую, так и общую экономическую поддержку Украины.

Господин президент Зеленский, да, мы работаем над этим, мы соберем этот форум как можно скорее,

– ответила распорядительница МВФ на призыв Зеленского.

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