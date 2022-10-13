1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования МВФ поступило в Украину: на что потратят
Финансирование Международного валютного фонда уже в Украине. Куда направят деньги, читайте в тексте.
Как распределят средства от Фонда
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале, 1,3 миллиарда долларов поступили в Украину.
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Все средства будут направлены на первоочередные нужды:
- усиление обороноспособности,
- выплату пенсий,
- социальные программы и поддержка экономики.
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Еще не все: МВФ поддержал создание постоянного экономического форума для поддержки Украины
Создание экономического форума во время войны в Украине может ускорить предоставление Украине новой программы финансирования. Эта программа МВФ может стать рекордной.
Как рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время ежегодного собрания Фонда и Всемирного банка 13 октября, новая площадка будет обеспечивать как финансовую, так и общую экономическую поддержку Украины.
Господин президент Зеленский, да, мы работаем над этим, мы соберем этот форум как можно скорее,
– ответила распорядительница МВФ на призыв Зеленского.