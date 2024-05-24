В ближайшее время Украина может получить 2,2 миллиарда долларов от МВФ в ближайшее время

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с представителями миссии МВФ. Обсуждение касалось четвертого пересмотра программы EFF, который откроет возможность привлечения 2,2 миллиарда долларов.

Сотрудничество с МВФ

Денис Шмыгаль встретился с Альфредом Камером, директором Европейского департамента Международного валютного фонда, и его командой.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Ценим этот визит накануне начала работы миссии по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит привлечь 2,2 миллиарда долларов.

По словам премьер-министра, с начала полномасштабного вторжения Украина уже получила от МВФ помощь на сумму 8 миллиардов долларов, сделав Фонд одним из трех крупнейших доноров страны с общей суммой помощи более 120 миллиардов долларов.

Во время встречи скоординировали наши совместные действия в ключевых направлениях сотрудничества. Рассказал об усилиях Правительства по конфискации замороженных российских активов, планы по восстановлению энергетики и о развитии децентрализованной системы, продолжение реформ,

– отмечает Шмыгаль.

Контекст

Международный Валютный Фонд под руководством Альфреда Каммера, директора Европейского Департамента МВФ, 23 мая начинает в Киеве ряд встреч с украинской властью и другими партнерами.

Украина удачно выполнила все структурные маяки и обязательства в рамках программы расширенного финансирования EFF, благодаря чему миссия МВФ. Она планируется на конец мая в Варшаве, направлена на четвертый пересмотр программы, имеет все шансы на успех.