Столица увеличивает помощь военным частям: Кличко сообщил детали

В четверг, 15 апреля, Киевсовет должен принять проект изменений в городскую целевую программу "Защитник Киева". Столица планирует увеличить финансирование сил обороны и безопасности в 2026 году.

Как столица планирует увеличить помощь для военнослужащих?

Оно вырастет на 3 миллиарда гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Киев Виталия Кличко.

Изменения предусматривают выделение субвенции на материально-техническую поддержку воинских частей,

– написал Кличко.

В частности для приобретения ими:

БПЛА; систем РЭБ; техники; другого необходимого оборудования.

Что еще сообщил Виталий Кличко?

Мэр столицы рассказал, что собрал внеочередное заседание Киевсовета. Цель – рассмотреть, как функционирует город в условиях чрезвычайной ситуации.

Замечу, что заседание состоится в закрытом режиме, поскольку данные, которые будут озвучены – преимущественно содержат информацию с ограниченным доступом,

– уточнил Кличко.

Заметьте! Выступят с информацией исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев и представитель командования Сил противовоздушной обороны столицы.

Что еще говорил Кличко об отделении средств?

"Киевтеплоэнерго" уже выделило 50 миллионов гривен на премирование работников по поручению мэра города. Об этом Кличко напомнил на своей странице в Facebook.

В декабре прошлого года Киевсовет выделял теплопредприятию 350 миллионов на пополнение оборотных средств,

– напомнил Виталий Кличко.

Важно! Ранее мэр столицы дал поручение столичным предприятиям, которые вовлечены в ликвидации чрезвычайной ситуации в городе, выплатить дополнительное денежное вознаграждение. Речь идет о специалистах, как работают как днем, так и ночью, чтобы вернуть горожанам необходимые услуги. В частности среди них "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", управляющим компаниям, "Киевавтодора", КАРС.

Что известно о ситуации в Киеве?