Як столиця планує збільшити допомогу для військовослужбовців?

Воно зросте на 3 мільярди гривень, пише 24 Канал з посиланням на мера міста Київ Віталія Кличка.

Зміни передбачають виділення субвенції на матеріально-технічну підтримку військових частин,

– написав Кличко.

Зокрема для придбання ними:

БПЛА; систем РЕБ; техніки; іншого необхідного обладнання.

Що ще повідомив Віталій Кличко?

Мер столиці розповів, що зібрав позачергове засідання Київради. Мета – розглянути, як функціонує місто в умовах надзвичайної ситуації.

Зауважу, що засідання відбудеться в закритому режимі, оскільки дані, які будуть озвучені – переважно містять інформацію з обмеженим доступом,

– уточнив Кличко.

Зауважте! Виступлять з інформацією виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв та представник командування Сил протиповітряної оборони столиці.

Що ще говорив Кличко про відділення коштів?

"Київтеплоенерго" вже виділило 50 мільйонів гривень на преміювання працівників за дорученням мера міста. Про це Кличко нагадав на своїй сторінці у Facebook.

У грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 мільйонів на поповнення обігових коштів,

– нагадав Віталій Кличко.

Важливо! Раніше мер столиці надав доручення столичним підприємствам, які залучені в ліквідації надзвичайної ситуації в місті, виплатити додаткову грошову винагороду. Мова йде про фахівців, як працюють як вдень, так і вночі, щоб повернути містянам необхідні послуги. Зокрема серед них "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору", КАРС.

Що відомо про ситуацію у Києві?