Віталій Кличко розповів, що від початку року столиця спрямувала на оснащення 5 штурмової бригади 200 мільйонів гривень з міського бюджету. Цього разу мер Києва передав від громади бійцям 5 штурмової бригади майже 2000 безпілотників різних типів.

Деталі заяви від мера Києва

Кличко повідомив, що мовиться, зокрема про 1500 FPV-дронів (з них 1000 на оптоволокні). Також захисникам передали:

200 безпілотників Mavic 3 PRO;

200 Matrice 4Т;

50 дронів-перехоплювальників;

10 бомберів.

Крім того, мер повідомив, скільки дронів цього року вже придбано для захисників за гроші бюджету Києва.

Загалом у 2026 від громади міста бійцям різних бригад передали уже понад 47 500 БпЛА різних типів та інше обладнання. Київ допомагав і продовжить допомагати всім нашим захисникам,

– наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва передав дрони захисникам / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

Раніше повідомлялося, що у березні Київ передав бійцям 5 ОШБр 1300 БпЛА різних типів, а у лютому – 50 переносних зарядних станцій, придбаних за кошти меценатів. Як відомо, за даними руху "Чесно", минулого року на підтримку українського війська столиця спрямувала майже 14 мільярдів гривень.