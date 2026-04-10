Про це мер столиці повідомив у своєму телеграм-каналі.

Деталі про допомогу від столиці

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що передав на фронт від громади міста чергову партію допомоги. До бійців 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Нацгвардії України "Буревій" відправили 1100 безпілотників різних типів – 500 FPV-дронів та 600 антишахедних перехоплювачів.

1100 безпілотників отримав "Буревій" / Фото Віталія Кличка

Міський голова зауважив, що на початку 2026 року бійці цієї бригади отримали від Києва 800 FPV-дронів. З загалом з січня столиця спрямувала на оснащення військових "Буревію" 100 мільйонів гривень із бюджету.

Загалом від початку року від Києва бійцям різних бригад передали уже понад 45 500 БпЛА різних типів. Київ допомагав і продовжить допомагати нашим героїчним захисникам. Також ми залучаємо кошти та передаємо обладнання в якості благодійної допомоги,

– вказав Кличко.

Київ системно допомагає військовим / Фото Віталія Кличка

Нагадаємо, у 2025 році Київ виділив на підтримку Сил оборони понад 12 мільярдів гривень із міського бюджету – на дрони, засоби РЕБ, транспорт та інше спорядження для військових.