Россия может остаться без денег на войну уже к 2026 году

Если Россия не уменьшит расходы на войну с Украиной, то исчерпает запасы Фонда национального благосостояния. При нынешних расходах фонд исчерпается в конце 2025 –начале 2026 года.

У России заканчиваются деньги на войну

После этого Россия будет вынуждена полагаться исключительно на текущие доходы, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Без возможности продавать нефть и энергоресурсы страна окажется в ситуации, похожей на 90-е годы, считает эксперт.

Андрей Коваленко Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Именно поэтому Россия сейчас пытается найти голоса в ЕС, которые будут продвигать покупку их энергоресурсов, ослабление санкций и продвигать любые подобные идеи своей агентуры везде, где может.

Коваленко добавляет, что способность России вести войну в дальнейшем могут нивелировать такие факторы:

санкции против российского энергетического сектора;

уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов;

создание условий, при которых Индия и Китай вынуждены будут отказаться от покупки российских энергоресурсов.

Как действуют санкции

Санкции, введенные Джо Байденом против России, нанесли удар сразу по четырем ключевым источникам доходов Кремля:

нефтедобывающим компаниям, в частности "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз";

теневому флоту, который используется для транспортировки российской нефти;

страховым компаниям, обслуживающих танкеры, часть из которых оказалась под санкциями;

финансовым учреждениям, которые обеспечивали операции по продаже энергоресурсов.

Китай и Индия до сих пор не подписали новые контракты на закупку российской нефти на март. Это вызвано значительным подорожанием фрахта танкеров, не попавших под ограничения США.

Интересно! По состоянию на начало 2025 года в Фонде национального благосостояния осталось 3,8 триллиона рублей. Для сравнения, перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году этот резерв составлял 8,8 триллиона рублей.