Украинский "кошелек" толстеет: сколько Украина получила помощи

Украина получила выплаты срочной помощи от Европейского инвестиционного банка для удовлетворения неотложных потребностей. Каков размер пособия, читайте дальше.

Первая экстренная поддержка в размере 668 миллионов евро была перечислена в течение месяца после начала полномасштабной войны России против Украины.

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Сейчас Украина получила помощь в рамках пакета экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка в размере 500 миллионов евро. Весь пакет составляет 1,59 млрд евро.

На что пойдут выплаты

За полученные средства украинское правительство покроет краткосрочные финансовые потребности – срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры, поддержка государственных предприятий Укравтодор и Укрзализныця.

в мире, эти важные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению соприкосновения с ЕС.

Пакет поддержки состоит из двух блоков:

Немедленная поддержка на общую сумму 1,05 миллиарда евро , из которых полмиллиарда было перечислено 14 сентября 2022 года. Последующие выплаты запланированы на ближайшие дни.

, из которых полмиллиарда было перечислено 14 сентября 2022 года. Последующие выплаты запланированы на ближайшие дни. Восстановление проектов, финансируемых инвестиционным банком в Украине, на общую сумму 540 миллионов евро. Финансирование этих проектов будет происходить по мере их выполнения.

Первая выплата из пакета поддержки на сумму 1,59 миллиарда евро, недавно одобренного ЕИБ и подкрепленного гарантиями ЕС, будет иметь реальное влияние на ситуацию на местах в Украине. Средства помогут стране удовлетворить самые неотложные финансовые потребности и отремонтировать ключевую дорожную и железнодорожную инфраструктуру, поврежденную в результате агрессии России. Эта поддержка очень важна для народа и экономики Украины. Первый платеж в размере 500 миллионов евро является свидетельством непоколебимой преданности ЕС поддерживать Украину – дальнейшие выплаты в соответствии с этим обязательством ожидаются в этом месяце.

– сказал Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, ответственный за стратегию "Экономика, работающая для людей".

В свою очередь министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил за солидарность с Украиной и постоянную поддержку народа.

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Макрофинансовая помощь от ЕС

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает получить от ЕС 8 миллиардов евро. Первый транш будет составлять 5 миллиардов евро, а еще 3 миллиарда евро ожидается до конца 2022 года.

Украине необходима поддержка от ЕС в размере 12 миллиардов евро. Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики, пояснил премьер.

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