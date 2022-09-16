Перша екстренна підтримка у розмірі 668 мільйонів євро була перерахована протягом місяця після початку повномасштабної війни росії проти України.

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Зараз Україна отримала допомогу в межах пакета Екстрених заходів солідарності від Європейського інвестиційного банку у розмірі 500 мільйонів євро. Весь пакет становить 1,59 мільярда євро.

На що підуть виплати

За отримані кошти, український уряд покриє короткострокові фінансові потреби – терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури, підтримка державних підприємств Укравтодор та Укрзалізниця.

Україна — один із найбільших експортерів зерна у світі, ці надважливі заходи сприятимуть відновленню економіки країни та покращенню сполучення із ЄС.

Пакет підтримки складається з двох блоків:

Негайна підтримка на загальну суму 1,05 мільярда євро , з яких пів мільярда було перераховано 14 вересня 2022 р. Подальші виплати заплановані на найближчі дні.

, з яких пів мільярда було перераховано 14 вересня 2022 р. Подальші виплати заплановані на найближчі дні. Відновлення проєктів, які фінансує інвестиційний банк в Україні, на загальну суму 540 мільйонів євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься у міру їх виконання.

Перша виплата з пакету підтримки на суму 1,59 мільярда євро, що був нещодавно схвалений ЄІБ та підкріплений гарантіями ЄС, матиме реальний вплив на ситуацію на місцях в Україні. Кошти допоможуть країні задовольнити найнагальніші фінансові потреби та відремонтувати ключову дорожню та залізничну інфраструктуру, пошкоджену внаслідок агресії Росії. Ця підтримка надважлива для народу та економіки України. Перший платіж у розмірі 500 мільйонів євро є свідченням непохитної відданості ЄС підтримувати Україну – подальші виплати відповідно до цього зобов’язання очікуються цього місяця,

– сказав Валдіс Домбровскіс, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії, відповідальний за стратегію "Економіка, що працює для людей".

Своєю чергою міністр фінансів України Сергій Марченко подякував за солідарність з Україною та постійну підтримку народу.

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Макрофінансова допомога від ЄС

Раніше, прем'єр-міністер Денис Шмигаль повідомив, що Україна очікує отримати від ЄС 8 мільярда євро. Перший транш становитиме 5 мільярдів євро, а ще 3 мільярди євро очікується до кінця 2022 року.

Україні потрібна підтримка від ЄС у розмірі 12 мільярдів євро. Разом з іншою допомогою від союзників та міжнародних фінансових організацій це дозволить покрити запланований дефіцит бюджету й забезпечить стабільність нашої економіки, пояснив прем'єр.

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