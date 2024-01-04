Денежная помощь из местных бюджетов: кто может на нее рассчитывать

Некоторые граждане Украины имеют право на получение финансовой поддержки из местных бюджетов и сельских советов. Такая денежная помощь может быть предоставлена единовременно, ежегодно или ежемесячно.

Согласно законодательству, предполагается финансовая поддержка для лиц, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Следовательно, местные органы власти в селах, районах или городах могут оказывать финансовую помощь жителям в случае необходимости.

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Обратите внимание, что такая денежная помощь украинцам регламентируется Законом Украины "О социальных услугах", а также решениями поселковых или городских советов.

Кто может получить помощь

Причинами получения денежной помощи могут быть:

безработица;

тяжелая болезнь;

полученный статус ВПЛ и другие обстоятельства.

Также на денежную помощь могут претендовать и такие семьи:

семьи, воспитывающие троих и более детей;

семьи, имеющие детей с инвалидностью или малообеспеченными;

семьи со среднемесячным доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума на человека.

Как получить помощь

Для получения выплаты из местного бюджета необходимо подать заявление и необходимые документы в территориальное Управление социальной защиты населения. После этого нужно дождаться результатов оценки потребностей и действовать в соответствии с указанными процедурами.

Размер и периодичность денежной помощи определяется решением местных депутатов по рекомендации департамента социальной политики после проверки подлинности информации.

При этом размер денежной помощи от местных администраций зависит от возможностей бюджета, запросов департамента соцполитики и решений местных депутатов