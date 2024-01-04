Согласно законодательству, предполагается финансовая поддержка для лиц, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Следовательно, местные органы власти в селах, районах или городах могут оказывать финансовую помощь жителям в случае необходимости.

Читайте также: Помощь украинцам во время войны: кто получит новые выплаты

Обратите внимание, что такая денежная помощь украинцам регламентируется Законом Украины "О социальных услугах", а также решениями поселковых или городских советов.

Кто может получить помощь

Причинами получения денежной помощи могут быть:

  • безработица;
  • тяжелая болезнь;
  • полученный статус ВПЛ и другие обстоятельства.

Также денежную помощь могут претендовать и такие семьи:

  • семьи, воспитывающие троих и более детей;
  • семьи, имеющие детей с инвалидностью или малообеспеченными;
  • семьи со среднемесячным доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума на человека.

Как получить помощь

Для получения выплаты из местного бюджета необходимо подать заявление и необходимые документы в территориальное Управление социальной защиты населения. После этого нужно дождаться результатов оценки потребностей и действовать в соответствии с указанными процедурами.

При этом размер денежной помощи от местных администраций зависит от возможностей бюджета, запросов департамента соцполитики и решений местных депутатов