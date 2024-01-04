Согласно законодательству, предполагается финансовая поддержка для лиц, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Следовательно, местные органы власти в селах, районах или городах могут оказывать финансовую помощь жителям в случае необходимости.
Читайте также: Помощь украинцам во время войны: кто получит новые выплаты
Обратите внимание, что такая денежная помощь украинцам регламентируется Законом Украины "О социальных услугах", а также решениями поселковых или городских советов.
Кто может получить помощь
Причинами получения денежной помощи могут быть:
- безработица;
- тяжелая болезнь;
- полученный статус ВПЛ и другие обстоятельства.
Также денежную помощь могут претендовать и такие семьи:
- семьи, воспитывающие троих и более детей;
- семьи, имеющие детей с инвалидностью или малообеспеченными;
- семьи со среднемесячным доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума на человека.
Как получить помощь
Для получения выплаты из местного бюджета необходимо подать заявление и необходимые документы в территориальное Управление социальной защиты населения. После этого нужно дождаться результатов оценки потребностей и действовать в соответствии с указанными процедурами.
При этом размер денежной помощи от местных администраций зависит от возможностей бюджета, запросов департамента соцполитики и решений местных депутатов