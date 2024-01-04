Згідно із законодавством, передбачається фінансова підтримка для осіб, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Відтак місцеві органи влади у селах, районах чи містах можуть надавати фінансову допомогу мешканцям в разі необхідності.

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Зверніть увагу, що така грошова допомога українцям регламентується Законом України "Про соціальні послуги", а також рішеннями селищних або міських рад.

Хто може отримати допомогу

Причинами для отримання грошової допомоги можуть бути:

безробіття;

тяжка хвороба;

отриманий статус ВПО та інші обставини.

Також грошову допомогу можуть претендувати такі сімʼї:

сім'ї, які виховують трьох і більше дітей;

сім'ї, які мають дітей з інвалідністю або є малозабезпеченими;

сім'ї з середньомісячним доходом, який не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму на людину.

Як отримати допомогу

Для отримання виплати з місцевого бюджету потрібно подати заяву та необхідні документи до територіального Управління соціального захисту населення. Після цього потрібно дочекати результатів оцінки потреб та діяти відповідно до вказаних процедур.

Зауважте! Розмір та періодичність грошової допомоги визначається рішенням місцевих депутатів за рекомендацією департаменту соціальної політики після перевірки достовірності інформації.

При цьому, розмір грошової допомоги від місцевих адміністрацій залежить від можливостей бюджету, запитів департаменту соцполітики та рішень місцевих депутатів.