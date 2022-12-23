Украина в следующем году получит около 32 миллиардов долларов, – Шмигаль

На финансовую поддержку Украине в 2023 году мобилизовано до 32 миллиардов долларов. В эту сумму входит помощь Евросоюза и США.

Поддержка от ЕС и США

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина в следующем году получит до 32 миллиардов долларов финансовой поддержки.

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Это, в частности, помощь от Евросоюза в размере 18 миллиардов евро и пакет американской поддержки. Ожидает также ссуду Всемирного банка и бюджет поддержки от Японии,

– добавил Шмигаль.

Также премьер-министр полагается на прочное сотрудничество с МВФ. Страны G7 положительно оценили мониторинговую программу с участием совета директоров фонда.

Страны призвали как можно скорее согласовать и реализовать полноценную программу сотрудничества между Украиной и МВФ. Она должна стартовать в 2023 году.

Сколько пособий Украина получила от США

В Государственный бюджет Украины поступили 2 миллиарда долларов из Целевого фонда Всемирного банка. США передали эти денежные средства в форме гранта.

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