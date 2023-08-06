Помощь для ВПЛ от ACTED: кто может получить значительную выплату
Источник:ACTED
Французская гуманитарная организация ACTED может предоставить 6600 гривен для переселенцев. Однако претендовать на нее могут не все.
Кто может претендовать на помощь
Финансовая помощь рассчитана на жителей 8 областей Украины: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской. В приоритете будут граждане, относящиеся к следующим категориям:
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- один из родителей самостоятельно воспитывает детей;
- людям от 60 лет и старше;
- в семье есть лица с инвалидностью, нуждающиеся в попечительстве;
- многодетная семья или в семье есть дети до одного года;
- есть беременные и кормящие женщины;
- полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.
Как оформить выплаты
Чтобы оформить финансовую помощь, нужно позвонить по телефону – 0 800 33 69 36 и подать заявку для регистрации.Заметьте! Линия работает только в будние дни с 9 по 16 часов дня.
Понадобятся следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);
- акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.
Какие изменения ждут ВПЛ в августе
Правительство объявило четкое список категорий переселенцев, которые не будут больше получать помощь от государства. К ним относятся:
- лица, имеющие депозиты в банке более 100 тысяч гривен;
- вернувшиеся к своему месту жительства;
- граждане, имеющие жилую недвижимость в неоккупированных городах или там, где не ведутся активные боевые действия;
- люди, которые приобрели авто, жилье или валюту более чем на 100 тысяч гривен;
- украинцы, находящиеся за границей дольше 30 дней, без уважительной причины.
Для всех остальных выплаты продолжатся. Напомним, что 3 тысячи получают дети и лица с инвалидностью, а 2 тысячи – взрослые.