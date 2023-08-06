Помощь для ВПЛ от ACTED: кто может получить значительную выплату

6 августа 2023, 13:09
Читати новину українською

Источник:

ACTED

Французская гуманитарная организация ACTED может предоставить 6600 гривен для переселенцев. Однако претендовать на нее могут не все.

Кто может претендовать на помощь

Финансовая помощь рассчитана на жителей 8 областей Украины: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской. В приоритете будут граждане, относящиеся к следующим категориям:

Читайте также Помощь детям ВПЛ: какие изменения ждут новорожденных

  • один из родителей самостоятельно воспитывает детей;
  • людям от 60 лет и старше;
  • в семье есть лица с инвалидностью, нуждающиеся в попечительстве;
  • многодетная семья или в семье есть дети до одного года;
  • есть беременные и кормящие женщины;
  • полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.

Как оформить выплаты

Чтобы оформить финансовую помощь, нужно позвонить по телефону – 0 800 33 69 36 и подать заявку для регистрации.

Заметьте! Линия работает только в будние дни с 9 по 16 часов дня.

Понадобятся следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении детей;
  • реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);
  • акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

Какие изменения ждут ВПЛ в августе

Правительство объявило четкое список категорий переселенцев, которые не будут больше получать помощь от государства. К ним относятся:

  • лица, имеющие депозиты в банке более 100 тысяч гривен;
  • вернувшиеся к своему месту жительства;
  • граждане, имеющие жилую недвижимость в неоккупированных городах или там, где не ведутся активные боевые действия;
  • люди, которые приобрели авто, жилье или валюту более чем на 100 тысяч гривен;
  • украинцы, находящиеся за границей дольше 30 дней, без уважительной причины.

Для всех остальных выплаты продолжатся. Напомним, что 3 тысячи получают дети и лица с инвалидностью, а 2 тысячи – взрослые.

 

Автор: Тетяна Стельмах