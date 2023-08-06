Помощь для ВПЛ от ACTED: кто может получить значительную выплату

Французская гуманитарная организация ACTED может предоставить 6600 гривен для переселенцев. Однако претендовать на нее могут не все.

Кто может претендовать на помощь

Финансовая помощь рассчитана на жителей 8 областей Украины: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской. В приоритете будут граждане, относящиеся к следующим категориям:

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один из родителей самостоятельно воспитывает детей;

людям от 60 лет и старше;

в семье есть лица с инвалидностью, нуждающиеся в попечительстве;

многодетная семья или в семье есть дети до одного года;

есть беременные и кормящие женщины;

полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.

Как оформить выплаты

Чтобы оформить финансовую помощь, нужно позвонить по телефону – 0 800 33 69 36 и подать заявку для регистрации.

Линия работает только в будние дни с 9 по 16 часов дня.

Понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);

акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

Какие изменения ждут ВПЛ в августе

Правительство объявило четкое список категорий переселенцев, которые не будут больше получать помощь от государства. К ним относятся:

лица, имеющие депозиты в банке более 100 тысяч гривен;

вернувшиеся к своему месту жительства;

граждане, имеющие жилую недвижимость в неоккупированных городах или там, где не ведутся активные боевые действия;

люди, которые приобрели авто, жилье или валюту более чем на 100 тысяч гривен;

украинцы, находящиеся за границей дольше 30 дней, без уважительной причины.

Для всех остальных выплаты продолжатся. Напомним, что 3 тысячи получают дети и лица с инвалидностью, а 2 тысячи – взрослые.