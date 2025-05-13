"Война не закончится до середины 2025 года": какая самая большая проблема экономики Украины
- Базовый сценарий окончания войны до середины 2025 года не реализуется, поэтому правительство пересматривает прогнозы и вносит изменения в государственный бюджет.
- Украина требует больше средств на армию на 2025 год, но большинство из них являются займами, которые нужно будет возвращать.
Украина предусматривает различные сценарии войны и, соответственно, выделение средств из государственного бюджета. На 2025 год нашему государству нужно больше средств на армию. Однако проблема заключается не в этом.
Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что на нужды ВСУ средства есть, но в будущей перспективе их нужно будет вернуть. Ведь большинство из них – это займы других стран.
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Как Украине побороть проблему задолженности
По словам доктора экономических наук, Украина имеет больше денег на 2025 год, чем планировала. Речь идет о поступлении от проектов, партнеров из ЕС и российских активов. Планы на бюджет рассчитывались с учетом различных сценариев войны.
Базовый сценарий – война может закончиться до середины года, но он не реализуется. Министерство экономики, финансов и Кабмин пересматривают прогнозы и вносят изменения в госбюджет. Нам нужно больше денег на ВСУ. Говорится о пересмотре зарплат и закупке оружия,
– подчеркнул он.
Длигач объяснил, что такой риск Украина предусмотрела и имеет достаточно денег в госбюджете для этого. Однако есть проблема – большинство поступлений не являются грантами или подарками, а кредитами, которые нужно возвращать. Это обременяет бюджет страны на последующие периоды.
"В этом году долговая нагрузка по отношению к ВВП уже будет достигать 100%. Это критическая отметка. До полномасштабного вторжения показатель был 50% и мы показали, что Украина способна платить долги", – сказал доктор экономических наук.
Он добавил, что для того, чтобы оплатить кредиты, нужно говорить о стремительном росте ВВП, которое через 10 лет может составлять триллион долларов. Большая и лучшая экономика будет означать легкое возвращение долгов. Рост же экономики предполагает инвестиции, поэтому соглашение о полезных ископаемых с США является выгодным для нашей страны.