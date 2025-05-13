Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зауваживши, що на потреби ЗСУ кошти є, але в майбутній перспективі їх потрібно буде повернути. Адже більшість з них – це позики інших країн.

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Як Україні побороти проблему заборгованості

За словами доктора економічних наук, Україна має більше грошей на 2025 рік, ніж планувала. Мовиться про надходження від проєктів, партнерів з ЄС та російських активів. Плани на бюджет розраховувались з огляду на різні сценарії війни.

Базовий сценарій – війна може закінчитись до середини року, але він не реалізовується. Міністерство економіки, фінансів та Кабмін переглядають прогнози та вносять зміни в держбюджет. Нам потрібно більше грошей на ЗСУ. Мовиться про перегляд зарплат та закупівлю зброї,

– наголосив він.

Длігач пояснив, що такий ризик Україна передбачила та має достатньо грошей в держбюджеті для цього. Однак є проблема – більшість надходжень не є грантами чи подарунками, а кредитами, які потрібно повертати. Це обтяжує бюджет країни на наступні періоди.

"Цього року боргове навантаження щодо ВВП вже буде сягати 100%. Це критична позначка. До повномасштабного вторгнення показник був 50% і ми показали, що Україна спроможна сплачувати борги", – сказав доктор економічних наук.

Він додав, що для того, щоб сплатити кредити, потрібно говорити про стрімке зростання ВВП, яке через 10 років може становити трильйон доларів. Більша та краща економіка означатиме легше повернення боргів. Зростання ж економіки передбачає інвестиції, тому угода про корисні копалини з США є вигідною для нашої країни.