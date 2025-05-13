Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что на нужды ВСУ средства есть, но в будущей перспективе их нужно будет вернуть. Ведь большинство из них – это займы других стран.

Смотрите также Соглашение о недрах с США не принесет результатов в течение 10 лет, – FT

Как Украине побороть проблему задолженности

По словам доктора экономических наук, Украина имеет больше денег на 2025 год, чем планировала. Речь идет о поступлении от проектов, партнеров из ЕС и российских активов. Планы на бюджет рассчитывались с учетом различных сценариев войны.

Базовый сценарий – война может закончиться до середины года, но он не реализуется. Министерство экономики, финансов и Кабмин пересматривают прогнозы и вносят изменения в госбюджет. Нам нужно больше денег на ВСУ. Говорится о пересмотре зарплат и закупке оружия,

– подчеркнул он.

Длигач объяснил, что такой риск Украина предусмотрела и имеет достаточно денег в госбюджете для этого. Однако есть проблема – большинство поступлений не являются грантами или подарками, а кредитами, которые нужно возвращать. Это обременяет бюджет страны на последующие периоды.

"В этом году долговая нагрузка по отношению к ВВП уже будет достигать 100%. Это критическая отметка. До полномасштабного вторжения показатель был 50% и мы показали, что Украина способна платить долги", – сказал доктор экономических наук.

Он добавил, что для того, чтобы оплатить кредиты, нужно говорить о стремительном росте ВВП, которое через 10 лет может составлять триллион долларов. Большая и лучшая экономика будет означать легкое возвращение долгов. Рост же экономики предполагает инвестиции, поэтому соглашение о полезных ископаемых с США является выгодным для нашей страны.