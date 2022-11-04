Россиянам теперь нельзя: Рада одобрила законопроект о финмониторинге
Источник:телеграмм-канал Данила Гетманцева
Он направлен на защиту финансовой системы Украины от руководства и управления лиц, являющихся гражданами России и/или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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На что направлен законопроект
Данный законопроект намерен обеспечить защиту экономических и внутренних интересов Украины, а именно финансовую систему. Таким образом, будет проводиться мониторинг лиц на наличие гражданства России и поддержки вооруженной агрессии против Украины.
Кроме того, по словам нардепа Алексея Гончаренко, предполагается:
- расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами страны-агрессорки и связанных с ней деятельностью.
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.
Важно то, что законопроект разработан во исполнение норм Директивы (ЕС) 2015/849 и стандартов FATF, имплементация которых предусмотрена Соглашением об ассоциации,
– добавляет Даниил Гетманцев.
История финмониторинга
Новые правила финмониторинга начали действовать еще 28 апреля 2020 года. Главной целью закона было приблизить законодательство Украины к мировым и европейским стандартам в выявлении незаконных средств на счетах украинцев.
Какие финансовые операции были под пристальным наблюдением:
- операции с наличными,
- операции, нетипичные для их клиентов,
- сделки на суммы от 400 тысяч гривен. Раньше предельной суммой, по которой должен осуществляться финансовый мониторинг, было 150 тысяч гривен,
- переводы, которые осуществляют с участием физических лиц, играющих ведущую роль в жизни страны, например, чиновники, нардепы,
- операции предпринимателей, открывших ФЛП менее трех месяцев назад, а также юридических лиц.
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Замороженные российские активы
Евросоюз ищет способы передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Однако все хотят сделать в рамках законодательства, поэтому на это уходит так много времени.
Речь идет о 300 миллиардах долларов, которые заморозили ЕС, США и другие союзники после вторжения России. Передадут Украине только те активы, которые держала страна-агрессорка в Европе.
Что касается российских резервов в США – пока неясно. Еще весной министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что такой шаг это "не то что легально разрешено в США".