Когда начнет действовать новый финансовый щит и почему это крайне важно для экономики

Украина совместно с международными партнерами планирует запустить фонд страхования военных рисков с целевым капиталом в 3 миллиарда евро уже в январе 2027 года. Этот механизм призван защитить частные инвестиции от последствий российской агрессии еще до завершения боевых действий, сказал премьер-министр Сергей Корецкий во время Германо-украинского экономического форума в Берлине, передает Укринформ.

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Несмотря на высокую потенциальную доходность, иностранный и отечественный бизнес боится вкладывать деньги из-за постоянной угрозы ракетных ударов по заводам и инфраструктуре. Создание специального страхового фонда станет тем самым "зеленым светом", который позволит привлечь частный капитал в оборонную промышленность, энергетику и ИТ-сектор. Для рядовых граждан это означает сохранение рабочих мест, стабильные налоговые поступления для выплаты пенсий и сдерживание инфляции.

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Одним из приоритетов нашего правительства является запуск совместно с нашими партнерами фонда страхования военных рисков в ходе Конференции по восстановлению Украины URC 2027 в январе в Таллинне– подчеркнул Корецкий, добавив, что Киев рассчитывает на активную поддержку Германии в этом процессе.

Какие потери заставили правительство ускорить поиск средств

Потребность в надежном страховании возникла не на пустом месте, ведь только в 2026 году прямые потери украинского бизнеса из-за войны могут достичь колоссальных 8 миллиардов долларов. Как сообщалось ранее, чтобы спасти ситуацию, правительство начало разрабатывать модель фонда совместно с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде.

Параллельно украинские власти ведут сложные переговоры о привлечении 70 миллиардов евро на 2027 год. Из этой суммы 30 миллиардов должны пойти на покрытие дефицита бюджета, что обеспечит бесперебойные социальные выплаты, а еще 40 миллиардов будут направлены на внебюджетные нужды фронта. Успех этих инициатив, наряду с приведением украинского законодательства в соответствие со стандартами ЕС, станет фундаментом для экономического выживания и восстановления страны в ближайшие годы.