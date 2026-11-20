Коли запрацює новий фінансовий щит та чому це критично важливо для економіки

Україна спільно з міжнародними партнерами планує запустити фонд страхування воєнних ризиків із цільовим капіталом 3 мільярди євро вже у січні 2027 року. Цей механізм покликаний захистити приватні інвестиції від наслідків російської агресії ще до завершення бойових дій, про що заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час Німецько-українського економічного форуму в Берліні, передає Укрінформ.

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Попри високу потенційну прибутковість, іноземний та внутрішній бізнес боїться вкладати гроші через постійну загрозу ракетних ударів по заводах та інфраструктурі. Створення спеціального страхового фонду стане тим самим зеленим світлом, яке дозволить залучити приватний капітал в оборонну промисловість, енергетику та ІТ-сектор. Для пересічних громадян це означає збереження робочих місць, стабільні податкові надходження для виплати пенсій та стримування інфляції.

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Одним із пріоритетів нашого уряду є запуск спільно з нашими партнерами фонду страхування воєнних ризиків під час Конференції з відновлення України URC 2027 у січні в Таллінні– наголосив Корецький, додавши, що Київ розраховує на активну підтримку Німеччини у цьому процесі.

Які втрати змусили уряд пришвидшити пошук грошей

Потреба у надійному страхуванні виникла не на порожньому місці, адже лише у 2026 році прямі втрати українського бізнесу через війну можуть сягнути колосальних 8 мільярдів доларів. Як повідомлялося раніше, щоб врятувати ситуацію, уряд почав розробляти модель фонду спільно з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде.

Паралельно українська влада веде складні переговори щодо залучення 70 мільярдів євро на 2027 рік. З цієї суми 30 мільярдів мають піти на покриття дефіциту бюджету, що гарантуватиме безперебійні соціальні виплати, а ще 40 мільярдів спрямують на позабюджетні потреби фронту. Успіх цих ініціатив, разом із наближенням українського законодавства до стандартів ЄС, стане фундаментом для економічного виживання та відновлення країни у найближчі роки.