Український бізнес може втратити мільярди доларів, – Корецький

Яких збитків зазнають підприємці у 2026 році

Щоб врятувати ситуацію, Україна спільно з керуючою директоркою Світового банку Анною Б’єрде розробляє створення Фонду страхування воєнних ризиків, про що повідомив чинний прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Він наголосив, що основна тема – це страхування воєнних ризиків та підтримка українського бізнесу. Річ у тім, що ворог лише посилює атаки на підприємства та інфраструктуру, завдаючи значних збитків українській економіці.

Сергій Корецький Прем’єр-міністр України Працюємо над створенням Фонду страхування воєнних ризиків, який поєднуватиме підтримку доступного страхування та механізми часткової компенсації збитків. Обговорили можливості його фінансування різними інструментами. Продовжимо спільну роботу зі Світовим банком над ефективною моделлю із залученням міжнародних фінансових установ і страхового ринку.

Окрему увагу сторони приділили програмі SPUR 2.0 та пошуку нових донорів, адже попередня ініціатива вже довела свою високу ефективність у підтримці фінансової системи.

Нагадаємо, що цьогоріч український бізнес постраждав внаслідок атак Росії. Зокрема, великі компанії звернулися по допомогу до Володимира Зеленського.