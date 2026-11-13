Украинский бизнес может потерять миллиарды долларов, – Корецкий

Какие убытки понесут предприниматели в 2026 году

Чтобы спасти ситуацию, Украина совместно с управляющей директоркой Всемирного банка Анной Бьерде разрабатывает создание Фонда страхования военных рисков, что сообщил действующий премьер-министр Сергей Корецкий.

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Он подчеркнул, что основная тема – это страхование военных рисков и поддержка украинского бизнеса. Дело в том, что враг только усиливает атаки на предприятия и инфраструктуру, нанося значительный ущерб украинской экономике.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Работаем над созданием Фонда страхования военных рисков, который будет сочетать поддержку доступного страхования и механизмы частичной компенсации убытков. Обсудили возможности его финансирования с помощью различных инструментов. Продолжим совместную работу со Всемирным банком над эффективной моделью с привлечением международных финансовых учреждений и страхового рынка.

Особое внимание стороны уделили программе SPUR 2.0 и поиску новых доноров, ведь предыдущая инициатива уже доказала свою высокую эффективность в поддержке финансовой системы.

Напомним, что в этом году украинский бизнес пострадал в результате атак России. В частности, большие компании обратились за помощью к Владимира Зеленского.