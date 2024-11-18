Франция закупила рекордное количество российского сжиженного газа

Франция установила рекорд по объемам импорта российского сжиженного природного газа. Страна закупила 5,34 миллиона тонн за первые 10 месяцев 2024 года.

Почему Франция увеличила покупку российского газа

Объемы закупок превысили показатели любого полного года с начала поставок в 2018 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Рост импорта объясняется выполнением долгосрочных контрактов, заключенных с российским Ямал СПГ.

Обратите внимание! Поставки осуществляются для компаний Total Energies, Naturgy Energy Group SA и, в частности, немецкой SEFE.

Особенно выросли объемы поставок в терминал в Дюнкерке, расположенного недалеко от бельгийской границы.

Что известно о SEFE

Немецкая компания SEFE, которая ранее была торговым подразделением российского Газпрома, перешла под контроль Германии после национализации в 2022 году.

Она сохраняет долгосрочные контракты на закупку ямальского сжиженного природного газа, которые достались ей от Газпрома, а также обязательства по поставкам части этого газа в Индию.

Как отмечает Bloomberg, точный объем российского СПГ, потребляемого во Франции, остается неизвестным.

Обратите внимание! После регазификации на терминале в Дюнкерке этот газ смешивается с другими объемами и передается частным компаниям, которые, в свою очередь, поставляют его преимущественно в страны Центральной и Восточной Европы.