Глава Минэкономики Украины назвала гарантии безопасности, которые нужны стране для восстановления
Активная фаза войны может закончиться в этом году. Однако Украина нуждается в гарантиях безопасности.
Что нужно Украине для восстановления
И это должно быть частью будущей договоренности, и эти договоренности должны быть практические, сообщает 24 канал со ссылкой на слова первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко во время "Украинского завтрака" в Давосе.
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Она подчеркнула, что НАТО – это лучшее решение гарантий для Украины. Однако речь идет не только об официальных документах.
Для чего Украине нужны гарантииТак Свириденко отметила вопрос инфраструктуры и напомнила, как Россия заблокировали морские порты и срывала соглашения относительно этой ситуации в начале полномасштабного вторжения. Министр экономики добавила, что Украина смогла открыть этот коридор, когда были установлены ракетные системы.
В частности она сообщила и о росте экспорт после открытия коридора. В прошлом году, согласно ее словам, он вырос на 15,2%.
В то же время она подчеркнула важность того, чтобы в Украину пришел бизнес. К тому же Свириденко сказала, что сейчас экономика Украины лучше российской.
Так в экономика в Украине упала на 30%, но потом поднялась на 5%, дальше выросла на 3,6%.
В то же время согласно словам Юлии Свириденко, западные санкции против России должны оставаться. Более того, они должны усиливаться.
Обратите внимание! И тогда Украина действительно сможет обсудить обсуждать мирное соглашение.