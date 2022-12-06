Сколько Молдова закупит газа
Вадим Чебан, глава компании "Moldovagaz", добавил, что всего в декабре Молдова закупит 9,2 миллиона кубометров газа.
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Таким образом, 5,7 миллиона кубометров газа поставит "Газпром", а еще 3,5 миллиона "Moldovagaz" закупит у Energocom.
Общий суточный объем потребления Молдовы в декабре составит по предварительным расчетам 9,2 миллиона кубов природного газа. Российский газ пойдет "Тираспольтрансгаз" и МГРЭС (ред. – Молдавская государственная районная электростанция) на производство электроэнергии, а газ – Energocom для потребителей на правом берегу Днестра,
– отметил Чебан.
К слову, Румыния тоже начала экспортировать газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены.
Украина не экспортирует электроэнергию в Молдову
Российская пропаганда распространяет информацию о том, что украинские власти тайно экспортируют электроэнергию в ЕС. В том числе в Молдову.
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Таким образом, страны страхуют друг друга, происходит фильтрация и поддержка жизнедеятельности энергосистем. И если вспомнить случай, когда исчез свет как в Украине, так и в Молдове, то это произошло из-за нарушения перетоков в результате российских обстрелов.