Скільки Молдова закупить газу
Вадим Чебан, голова компанії "Moldovagaz", додав, що загалом у грудні Молдова закупить 9,2 мільйони кубометрів газу.
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Таким чином, 5,7 мільйона кубометрів газу поставить "Газпром", а ще 3,5 мільйона "Moldovagaz" закупить в Energocom.
Загальний добовий обсяг споживання Молдови в грудні становитиме, за попередніми розрахунками, 9,2 мільйона кубів природного газу. Російський газ піде "Тираспільтрансгаз" та МДРЕС (ред. – Молдавська державна районна електростанція) на виробництво електроенергії, а газ – Energocom для споживачів на правому березі Дністра,
– зазначив Чебан.
До слова, Румунія теж почала експортувати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени.
Україна не експортує електроенергію до Молдови
Російська пропаганда поширює інформацію про те, що українська влада таємно експортує електроенергію до ЄС. У тому числі до Молдови.
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Таким чином країни страхують одна одну, відбувається фільтрація та підтримка життєдіяльності енергосистем. І якщо згадати випадок, коли зникло світло як в Україні, так і в Молдові, то це відбулося через порушення перетоків внаслідок російських обстрілів.