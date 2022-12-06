Скільки Молдова закупить газу

Вадим Чебан, голова компанії "Moldovagaz", додав, що загалом у грудні Молдова закупить 9,2 мільйони кубометрів газу.

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Таким чином, 5,7 мільйона кубометрів газу поставить "Газпром", а ще 3,5 мільйона "Moldovagaz" закупить в Energocom.

Загальний добовий обсяг споживання Молдови в грудні становитиме, за попередніми розрахунками, 9,2 мільйона кубів природного газу. Російський газ піде "Тираспільтрансгаз" та МДРЕС (ред. – Молдавська державна районна електростанція) на виробництво електроенергії, а газ – Energocom для споживачів на правому березі Дністра,

– зазначив Чебан.

До слова, Румунія теж почала експортувати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени.

Україна не експортує електроенергію до Молдови

Російська пропаганда поширює інформацію про те, що українська влада таємно експортує електроенергію до ЄС. У тому числі до Молдови.

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Варто пам'ятати, що Україна та Молдова мають об'єднані енергосистеми. І завдяки цьому, між країнами відбуваються "перетоки електроенергії", а саме перетік з однієї країни надлишкової електроенергії до сусідньої країни, і навпаки. За це жодна зі сторін не платить гроші.

Таким чином країни страхують одна одну, відбувається фільтрація та підтримка життєдіяльності енергосистем. І якщо згадати випадок, коли зникло світло як в Україні, так і в Молдові, то це відбулося через порушення перетоків внаслідок російських обстрілів.