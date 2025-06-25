Газ из Греции в Украину – новый маршрут пока "отпугивает" трейдеров

В понедельник, 23 июня, состоялся июльский аукцион на тарифный пакет Route 1 –проект газоснабжения из Греции в Украину через пять стран. Спрос оказался низкий.

Газ по Трансбалканскому коридору в Украину

Было выставлено объем 3 миллиона кубических метров, а продано лишь 0.163 миллиона кубических метров (около 5%), пишет 24 Канал со ссылкой на экс-руководителя ООО "Оператор ГТС Украины" (2019-2022 годы) Сергея Макогона.

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Спрос на новый маршрут поставок газа из Греции в Украину пока незначительный,

– уточнил Макогон.

Что такое Route 1 (Trans-Balkan corridor)? Route 1 – это унифицированный “супер-пакет” транспортной мощности. Он обеспечивает одну тарифную ставку на маршруты через Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину.

Согласно словам Сергея Макогона, аукционы проводятся на платформе RBP максимум в четвертый понедельник месяца (далее – 28 июля для августа).

И хотя общая стоимость нового маршрута оценивается в 7–8 евро за мегаватт-час, что лишь немного дешевле альтернативы через Словакию, страх перед регуляторной неопределенностью и сложность админпроцедур также все еще отпугивают трейдеров.

Обратите внимание! Результаты этого аукциона дают мощный сигнал для необходимости дальнейшего снижения тарифа, чтобы повысить привлекательность маршрута.