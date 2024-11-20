Несмотря на споры и препятствия: поставки российского газа в ЕС остаются стабильными

Российский экспорт газа в Европу через Украину оставался стабильным в среду. Об этом свидетельствуют данные подконтрольного Кремлю "Газпрома".

Поставки российского газа в Австрию

В частности потоки в Австрию из Словакии также не изменились, передает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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В субботу "Газпром" прекратил поставки газа австрийской OMV из-за контрактного спора. Об этом сообщила венская компания. Однако "Газпром" этого никак не комментирует.

Интересно! Куда все же были перенаправлены объемы газа, предназначенные для OMV, пока неизвестно.

Получает ли газ от России Словакия

Словацкая государственная компания SPP заявила, что продолжает получать газ из России. Страна даже предположила, что другие покупатели увеличивают закупки, поскольку в Европе все еще существует "большой интерес" к российскому газу.

Заметьте! В самом Газпроме сообщили, что в среду отправят 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через Украину, столько же, сколько и во вторник.

Однако запросы на поставки газа в Австрию из Словакии были стабильными. Это по сравнению со вторником, примерно на 13% ниже уровня, который наблюдался до того, как Россия прекратила поставки газа компании OMV.

Важно! Заявки на поставки в Чехию из Словакии соответствовали уровням этого месяца.