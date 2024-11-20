Постачання російського газу до Австрії

Зокрема потоки в Австрію зі Словаччини також не змінилися, передає 24 канал з посиланням на Reuters.

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У суботу "Газпром" припинив постачання газу австрійській OMV через контрактну суперечку. Про це повідомила віденська компанія. Однак "Газпром" цього ніяк не коментує.

Цікаво! Куди все ж були перенаправлені обсяги газу, призначені для OMV, наразі невідомо.

Чи отримує газ від Росії Словаччина

Словацька державна компанія SPP заявила, що продовжує отримувати газ з Росії. Країна навіть припустила, що інші покупці збільшують закупівлі, оскільки в Європі все ще існує "великий інтерес" до російського газу.

Зауважте! У самому Газпромі повідомили, що в середу відправлять 42,4 мільйона кубометрів газу в Європу через Україну, стільки ж, скільки й у вівторок.

Однак запити на постачання газу до Австрії зі Словаччини були стабільними. Це у порівнянні з вівторком, приблизно на 13% нижче рівня, який спостерігався до того, як Росія припинила постачання газу компанії OMV.

Важливо! Заявки на постачання до Чехії зі Словаччини відповідали рівням цього місяця.