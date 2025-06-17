Конфликт Израиля и Ирана ускорит строительство нового газопровода в России – Reuters
- Конфликт на Ближнем Востоке может ускорить заключение газового соглашения между Россией и Китаем для строительства газопровода "Сила Сибири-2" с пропускной способностью 50 миллиардов кубометров газа в год.
- Текущий конфликт между Израилем и Ираном повышает риск перебоев в поставках нефти и газа, что делает соглашение с Россией выгодным для Китая для стабильных поставок энергоносителей.
Конфликт на Ближнем востоке будет стимулировать заключение газового соглашения между Россией и Китаем. Планируется, что благодаря этому Китай будет получать десятки миллиардов кубометров газа в год.
На каком этапе соглашение России и Китая
Россия стремится заключить соглашение о строительстве трубопровода "Сила Сибири-2", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Это нужно для поставок 50 миллиардов метров газа в год в Китай, но стороны пока не смогли договориться об условиях, говорится в публикации.
С резким ростом напряженности на Ближнем Востоке Китаю выгодно увеличивать поставки с севера,
– сказал Кирилл Бабаев, руководитель Института Китая и современной Азии в Москве.
Израиль и Иран атаковали друг друга пятый день подряд, что повышает риск дальнейшей эскалации конфликта и потенциального перебоев в поставках нефти и газа с Ближнего Востока. Поэтому, по словам Бабаева, Вопрос газового соглашения снова встанет, поскольку это соглашение способно гарантировать Китаю бесперебойные поставки энергоносителей.
Что известно о новом газопроводе
Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" осуществляются в рамках долгосрочного договора между "Газпромом" и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 году.
Они начались в декабре 2019 года. Проектная мощность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год.
Газопровод "Сила Сибири-2" протяженностью 6 700 километров с пропускной способностью 50 миллиардов кубометров газа в год должен пройти через Монголию. Переговоры о строительстве продолжаются уже несколько лет.