Газпром не спасся даже в Казахстане: суд разрешил Нафтогазу взыскать 1,4 миллиарда

Газпром снова проиграл Нафтогазу в суде. После Швейцарии российская компания получила поражение и в Казахстане и все-таки вынуждена будет оплатить транспортировку газа.

Какое решение принял суд?

Суд в Казахстане разрешил украинской энергетической компании "Нафтогаз" взыскать около 1,4 миллиарда долларов по решению международного арбитража, пишет Reuters.

Как сообщили в Нафтогазе, это первое публичное решение иностранного суда, который признал и разрешил исполнение арбитражного решения против "Газпрома" на территории другого государства.

Решение суда в Казахстане является еще одним практическим результатом в процессе взыскания средств с Газпрома,

– цитирует издание гендиректора Нафтогаза Сергея Корецкого.

Он также добавил, что компания работает над принудительным исполнением арбитражного решения сразу в нескольких юрисдикциях.

Что предшествовало этому решению?

Нафтогаз начал арбитражное производство против "Газпрома" еще в 2022 году. Компания требует, чтобы российский газовый гигант оплатил услуги по транспортировке природного газа через территорию Украины.

Дело в том, что "Газпром" нарушил условия контракта, что нанесло значительный ущерб украинской компании.

В мае 2022 года Россия прекратила платить за транзит газа, нарушив свои обязательства по принципу "take or pay". В ответ в сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное разбирательство.

Российская компания попыталась затормозить этот процесс в российских судах, но неудачно. Попытка избежать уплаты в иностранных судах тоже провалилась.

Есть конечное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону Нафтогаза,

– отметил Корецкий.

Однако "Газпром" и тогда не сдался и пошел с иском в Федеральный суд Швейцарии. Там его ждал такой же ответ.

В марте 2026 года Нафтогаз сообщил, что Федеральный верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу российской компании относительно предыдущего решения. Таким образом, решение арбитражного суда от июня 2025 года, осталось в силе.

Более того, суд постановил, что "Газпром" должен оплатить не только 1,4 миллиарда долларов долга, но и немалые проценты, а также покрыть все судебные издержки.

Почему решение суда повредит "Газпрому"?

Решение суда о взыскании миллиардов долларов нанесет серьезный удар по "Газпрому". Дело в том, что российская компания переживает сложные времена.

После начала полномасштабной войны в Украине Европа максимально отказалась от российского газа, после чего доходы "Газпрома" начали стремительно и значительно падать. В частности, в 2023 году они были крупнейшими с 1999 года.

Впоследствии России удалось частично переориентироваться на азиатские рынки и покрыть убытки, подняв цены на газ для собственного населения примерно на 30%. Однако ситуация в компании остается сложной.

В прошлом году Государственная дума России даже приняла налоговые послабления для "Газпрома" из-за рекордных убытков. Однако, как объяснил экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу объявлять государственную компанию банкротом никто не будет.

Поэтому такое существование компаний может продолжаться довольно долго. Кроме того, как может обанкротиться крупнейший поставщик газа в России? Конечно, что власти страны не хотят это афишировать, а потому будут покрывать в дальнейшем все убытки дополнительными кредитами, временными займами и тому подобное,

– добавил Гетман.

Какие убытки несет "Газпром"?

По итогам 2023 года российский Газпром завершил год с убытками почти в 7 миллиардов долларов.

Серьезным ударом для монополиста также стало прекращение транзитного контракта с Украиной. После завершения сотрудничества с Нафтогазом российская компания, по оценкам экспертов, ежегодно недополучает около 6 миллиардов долларов от экспорта газа.

Финансовые проблемы Газпрома только усилились в 2024 году. За этот период чистые убытки компании превысили 1 триллион рублей, что эквивалентно примерно 12 миллиардам долларов.

Далее тенденция продолжилась: только за первые девять месяцев 2025 года потери компании достигли более 170 миллиардов рублей, или около 1,8 миллиарда долларов.