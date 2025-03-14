США заинтересованы в сотрудничестве с российским "Газпромом", – Bloomberg

США и Россия ищут варианты возобновления работы российской компании "Газпром" в глобальных международных проектах. Российские и европейские официальные называют это "шагом к налаживанию более тесных связей с Кремлем".

Так Штаты пытаются достичь мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В Белом доме отказались комментировать возможное сотрудничество

Как отмечает издание, есть факты, свидетельствующие о налаживании предварительных контактов между США и Россией по вопросу "Газпрома".

Правда, пока непонятно, кто именно ведет переговоры и принимает ли в них непосредственное участие администрация Трампа. В Белом доме отказались комментировать этот вопрос.

Обсуждение между США и Россией о возможном сотрудничестве с Газпромом находятся на ранней стадии, по словам людей, которые пожелали остаться неизвестными, обсуждая частные дискуссии,

– в то же время пишет Bloomberg.

Однако, в четверг, 13 марта, Владимир Путин таки намекнул на возможное сотрудничество с США в энергетической отрасли. Он заявил, что это может проложить путь к восстановлению поставок в Европу.

"Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетической сфере, то газопровод для Европы может быть обеспечен. И это пойдет на пользу Европе, поскольку она получит дешевый российский газ", – заявил глава Кремля.

После этих его слов фьючерсы на европейский газ упали на 4,5%.

Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции

Сам Трамп предполагал, что США заинтересованы в сотрудничестве, несмотря на все многолетние санкции против российского энергетического сектора.

Во время разговора с Путиным в феврале, президент США утверждал, что они обсуждали Украину, Ближний Восток, искусственный интеллект и, собственно, энергетику.

"Несмотря на это, соглашение между США и "Газпромом" стало бы серьезным поворотом для Трампа, который критиковал Европу за ее зависимость от российского газа во время своего первого срока и наблюдал за толчком к массовому расширению продаж американского сжиженного природного газа европейским странам", – отмечают в Bloomberg.

Также, как там отмечают, ссылаясь на свои источники, "Газпром" стремится к помощи Штатов в восстановлении работы "Северного потока", который проходит через территориальные воды Дании, Германии, России, Финляндии и Швеции.

Кроме того, "Газпром" имеет для США еще одно предложение – предложить им участие в проектах в арктическом регионе, в частности, в производстве сжиженного газа на Сахалине.

Конечно, при условии снятия санкций, которые ограничивают иностранные инвестиции. К слову, сам Трамп недавно угрожал увеличить санкционное давление на Россию, если она откажется от перемирия.