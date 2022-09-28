В "Нафтогазе" отреагировали на угрозы "газпрома" прекратить транзит газа через Украину

Российский "газпром" угрожает, что полностью остановит поставки газа в Украину. В то же время в украинском "Нафтогазе" назвали это примером пренебрежения россиян к верховенству права и доказательством того, что "газпром" является инструментом незаконной агрессивной войны россии против Украины.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил, что в своем заявлении "газпром" открыто манипулирует и искажает информацию.

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Факты же заключаются в том, что:

"Нафтогаз" сослался на форс-мажорные обстоятельства из-за транзита газа через точку входа "Сохрановка", поскольку она контролируется вооруженными силами россии.

В то же время мы предложили транзит через точку входа "Суджа" без каких-либо дополнительных затрат для российской стороны .

. Следовательно, "Нафтогаз" оказал необходимые услуги, однако "газпром" отказался ими воспользоваться.

Вопреки утверждениям "газпрома", контракт не дает российской компании права оправдывать невыполнение своих платежных обязательств форс-мажорными обстоятельствами, которые отметил "Нафтогаз".

Введение Швецией и Швейцарией санкций из-за российской агрессии против Украины, очевидно, никоим образом не влияет ни на содержание и применение соответствующего законодательства, ни на беспристрастное проведение арбитража независимыми арбитрами, назначенными обеими сторонами спора,

– подчеркнул Витренко.

Он отметил, что арбитраж состоится независимо от участия в нем "газпрома". Стоит пояснить, что российская государственная компания "газпром" угрожает украинскому "Нафтогазу" санкциями из-за инициированного арбитража.

Европа уже не реагирует на угрозы россии

В своем новом иске "Нафтогаз" требует от "газпрома" средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им оплачены вовремя и в полном объеме. По оценкам Витренко, сумма исковых претензий "Нафтогаза" к "газпрому" может составить до 12 миллиарда долларов.

Страна-агрессор угрожает прекратить поставки газа, однако европейский рынок на эти угрозы уже не реагирует. В частности, на заявления медведева о том, что Европа будет платить больше за газ. Даже президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что россия уже поставляет всего 9% газа.

Европейцы подготовили уже 90% своих подземных хранилищ. Поэтому на зимний период они обеспечены. Кроме того, они устанавливают плавучие терминалы. В частности, Германия в декабре – январе установит 2 терминала, в планах еще 4 на следующий год,

– отметила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Она добавила, что Европа уже исходит из того, что потеряла россию и "газпром" как поставщика. Поэтому все заявления не релевантны теперь для формирования цен.

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