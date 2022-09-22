Об этом 24 каналу рассказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Ранее эксперт в вопросах энергетики Геннадий Рябцев предположил, что россия отключит газ на зиму для Европы.

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Россия прекратила поставки газа некоторым странам

Зеркаль отметила, что "газпром" прекратил поставки газа через Польшу, в Финляндию, "Северным потоком 1". Логично предположить, что впоследствии они полностью прекратят поставки.

Будут купаться в своем газе сами, наслаждаться факелами и кострами от этого газа в россии,

– отметила советник министра энергетики Украины.

Поставки от "газпрома" сейчас в минимальных объемах

Она продолжила, что в настоящее время поставки от "газпрома" происходят в минимальных объемах. В частности, Украина прекратила работать с оккупированной ГИС "Сохрановка", однако россия не опрокинула те объемы на ГИС "Суджа", хотя через нее поставлять можно гораздо больше.

"Прекращение поставок входит в их логику. Хотя, что они будут делать, никто угадать не может", – подчеркнула Зеркаль.

Россия стремилась спровоцировать катастрофу

Советник министра энергетики Украины рассказал, как в конце июля россияне внезапно увеличили давление. Однако наша ГТС справилась и не допустила никакую катастрофу. Несколько лет назад из-за подобного произошел взрыв на туркменской ГТС.

Фактически это был террористический акт,

– подчеркнула она.

Европа уже не реагирует на угрозы россии

По словам Зеркаль, европейский рынок на угрозы россии уже не реагирует. В частности, и на заявления медведева о том, что Европа будет платить еще больше за газ. Даже президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что россия уже поставляет всего 9% газа.

"Европейцы подготовили уже 90% своих подземных хранилищ. Поэтому на зимний период они обеспечены. Кроме того, они устанавливают плавучие терминалы. В частности, Германия в декабре – январе установит 2 терминала, в планах еще 4 на следующий год", – отметила советник министра энергетики Украины.

Она добавила, что Европа уже исходит из того, что потеряла россию и "газпром" как поставщика. Поэтому все заявления не релевантны для формирования цен.

Другие страны тоже не реагируют на россию

Зеркаль отметила, что на угрозы и шантаж россии не реагируют и другие неевропейские страны. В частности, Китай. По итогам ШОС не было договоренностей о строительстве ГТС "Сила Сибири 2". Россия сразу анонсировала проведение ремонтных работ на "Сила Сибири 1". Так что временно и Китай остался без поставки газа.

Правда, еще многие страны зависят от российского газа. В частности, Грузия, Армения,

– подчеркнула советник министра энергетики Украины.

Поставки в Европу были наиболее прибыльными

Она продолжила, что все же никто в мире не даст россии тех доходов, которые давала Европа за газ. В Китай газ она поставляет по 10% цены, которая была в Европе.

"Нельзя сравнивать доходы от Китая, куда идут меньшие объемы, и потерю европейского рынка", – подытожила Зеркаль.

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