Про це 24 каналу розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. Раніше експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев припустив, що росія відключить газ на зиму для Європи.
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Росія припинила постачання газу деяким країнам
Зеркаль зазначила, що "газпром" припинив постачання газу через Польщу, у Фінляндію, "Північним Потоком 1". Логічно припустити, що згодом вони повністю припинять постачання.
Будуть купатись у своєму газі самі, насолоджуватись факелами й вогнищами від цього газу в росії,
– зауважила радниця міністра енергетики України.
Постачання від "газпрому" нині в мінімальних обсягах
Вона продовжила, що нині постачання від "газпрому" відбувається в мінімальних обсягах. Зокрема, Україна припинила працювати з окупованою ГТС "Сохрановка", однак росія не перекинула ті обсяги на ГТС "Суджа", хоча через неї постачати можна набагато більше.
"Припинення постачання входить у їхню логіку. Хоча, що вони робитимуть, ніхто вгадати не може", – наголосила Зеркаль.
Росія прагнула спровокувати катастрофу
Радниця міністра енергетики України розказала, як наприкінці липня росіяни раптово збільшили тиск. Однак наша ГТС упоралась і не допустила ніякої катастрофи. Декілька років тому через подібне стався вибух на туркменській ГТС.
Фактично, це був терористичний акт,
– підкреслила вона.
Європа вже не реагує на погрози росії
За словами Зеркаль, європейський ринок на погрози росії вже не реагує. Зокрема, й на заяви мєдвєдєва про те, що Європа платитиме ще більше за газ. Навіть президент Франції Емануель Макрон сказав, що росія вже постачає всього 9% газу.
"Європейці підготували вже 90% своїх підземних сховищ. Тому на зимовий період вони забезпечені. Крім того, вони встановлюють плавучі термінали. Зокрема, Німеччина у грудні – січні встановить 2 термінали, у планах ще 4 на наступний рік", – зазначила радниця міністра енергетики України.
Вона додала, що Європа вже виходить із того, що втратила росію і "газпром" як постачальника. Тому всі заяви не релевантні тепер для формування цін.
Інші країни теж не реагують на росію
Зеркаль зауважила, що на погрози і шантаж росії не реагують і інші неєвропейські країни. Зокрема, Китай. За підсумками ШОС не було домовленостей про будівництво ГТС "Сила Сибіру 2". Росія одразу ж анонсувала проведення ремонтних робіт на "Сила Сибіру 1". Тож, тимчасово й Китай залишився без постачання газу.
Щоправда, ще багато країн, які залежать від російського газу. Зокрема, Грузія, Вірменія,
– наголосила радниця міністра енергетики України.
Постачання в Європу було найбільш прибутковим
Вона продовжила, що все ж ніхто у світі не дасть росії тих прибутків, які давала Європа за газ. У Китай газ вона постачає за 10% ціни, яка була в Європі.
"Не можна порівнювати доходи від Китаю, куди йдуть менші обсяги, й утрату європейського ринку", – підсумувала Зеркаль.
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