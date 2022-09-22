Про це 24 каналу розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. Раніше експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев припустив, що росія відключить газ на зиму для Європи.

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Росія припинила постачання газу деяким країнам

Зеркаль зазначила, що "газпром" припинив постачання газу через Польщу, у Фінляндію, "Північним Потоком 1". Логічно припустити, що згодом вони повністю припинять постачання.

Будуть купатись у своєму газі самі, насолоджуватись факелами й вогнищами від цього газу в росії,

– зауважила радниця міністра енергетики України.

Постачання від "газпрому" нині в мінімальних обсягах

Вона продовжила, що нині постачання від "газпрому" відбувається в мінімальних обсягах. Зокрема, Україна припинила працювати з окупованою ГТС "Сохрановка", однак росія не перекинула ті обсяги на ГТС "Суджа", хоча через неї постачати можна набагато більше.

"Припинення постачання входить у їхню логіку. Хоча, що вони робитимуть, ніхто вгадати не може", – наголосила Зеркаль.

Росія прагнула спровокувати катастрофу

Радниця міністра енергетики України розказала, як наприкінці липня росіяни раптово збільшили тиск. Однак наша ГТС упоралась і не допустила ніякої катастрофи. Декілька років тому через подібне стався вибух на туркменській ГТС.

Фактично, це був терористичний акт,

– підкреслила вона.

Європа вже не реагує на погрози росії

За словами Зеркаль, європейський ринок на погрози росії вже не реагує. Зокрема, й на заяви мєдвєдєва про те, що Європа платитиме ще більше за газ. Навіть президент Франції Емануель Макрон сказав, що росія вже постачає всього 9% газу.

"Європейці підготували вже 90% своїх підземних сховищ. Тому на зимовий період вони забезпечені. Крім того, вони встановлюють плавучі термінали. Зокрема, Німеччина у грудні – січні встановить 2 термінали, у планах ще 4 на наступний рік", – зазначила радниця міністра енергетики України.

Вона додала, що Європа вже виходить із того, що втратила росію і "газпром" як постачальника. Тому всі заяви не релевантні тепер для формування цін.

Інші країни теж не реагують на росію

Зеркаль зауважила, що на погрози і шантаж росії не реагують і інші неєвропейські країни. Зокрема, Китай. За підсумками ШОС не було домовленостей про будівництво ГТС "Сила Сибіру 2". Росія одразу ж анонсувала проведення ремонтних робіт на "Сила Сибіру 1". Тож, тимчасово й Китай залишився без постачання газу.

Щоправда, ще багато країн, які залежать від російського газу. Зокрема, Грузія, Вірменія,

– наголосила радниця міністра енергетики України.

Постачання в Європу було найбільш прибутковим

Вона продовжила, що все ж ніхто у світі не дасть росії тих прибутків, які давала Європа за газ. У Китай газ вона постачає за 10% ціни, яка була в Європі.

"Не можна порівнювати доходи від Китаю, куди йдуть менші обсяги, й утрату європейського ринку", – підсумувала Зеркаль.

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