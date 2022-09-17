Про це 24 каналу розповів військовий експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що це катастрофічна сума, звісно, зараз сума перерахувань дещо зменшилась, але Європа готувалась до рішення путіна про те, що він перекриє їм газ, якщо європейці не приймуть його вимоги.

Читайте також У нас буде профіцит, ми зможемо експортувати електроенергію в Європу, – експерт з енергетики

За словами військового експерта, раніше путін не говорив про перекривання газової труби, бо йому і самому були потрібні гроші.

На сьогодні суми зменшуються і лідери європейських країн все частіше заявляють про те, що вони готові до проходження зими. Європа вже не боїться, яскравий приклад – Олаф Шольц, який є доволі контроверсійною особою,

– додає Валерій Клочок.

Фахівець каже, що Шольц півтори години розмовляв телефоном із путіним і все ж поставив кремлівському диктатору доволі жорсткий ультиматум – необхідність виведення військ, також слід зазначити про продаж нам важкого озброєння тощо.

"Все це дає нам розуміння того, що європейські лідери вже геть по іншому рефлексують на путіна. А путін свої погрози використовує, як останній аргумент", – додає Клочок.

Тож він також додав, що у нього їх більше немає, багато хто каже про використання ядерної зброї, але ми чудово розуміємо, що це просто блеф і політична смерть кремлівського диктатора, якщо він на це піде.

Валерій Клочок про відсутність майбутнього у путіна: дивіться відео